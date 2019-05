Ruský minister zahraničných vecí vyzýva USA: Vzdajte sa nezodpovedných plánov

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v nedeľu vyhlásil, že Moskva odsudzuje "bezprecedentné úsilie" Spojených štátov zamerané na zvrhnutie legitímnych vládnych orgánov vo Venezuele.

Informovala o tom v nedeľu agentúra RIA Novosti. Lavrov v nedeľu v Moskve prijal venezuelského ministra zahraničných vecí Jorgeho Arreazu. Ten po rokovaní s Lavrovom vyhlásil, že "Caracas potvrdzuje pripravenosť na dialóg s venezuelskou opozíciou i USA".

Pred stretnutím s venezuelským diplomatom Lavrov pred novinármi vyhlásil, že Rusko nikdy nezasahovalo do vnútorných záležitostí suverénnych krajín a žiada aj ostatné štáty, aby "urobili to isté". Lavrov upozornil, že pokusy o zmenu režimu v Caracase s použitím sily maria snahy urovnať krízu vo Venezuele, "nemajú nič spoločné s demokratickým procesom" a mohli by zanechať vážne dôsledky.

Rusko prostredníctvom Lavrova vyzvalo Spojené štáty, aby sa vzdali provokácií vo vzťahu k Venezuele a postupovali v súlade s medzinárodným právom. "Vyzývame Američanov aj každého, kto ich podporuje, aby sa vzdali nezodpovedných plánov a konali výlučne v rámci medzinárodného práva," vyhlásil Lavrov a pripomenul, že ruský prezident Vladimir Putin pred niekoľkými dňami v tomto zmysle hovoril s prezidentom USA Donaldom Trumpom.

Šéf ruskej diplomacie reagoval aj na vyhlásenie amerického ministra zahraničných vecí Mika Pompea, ktorý v sobotu uviedol, že Spojené štáty budú podporovať obyvateľov Venezuely v ich úsilí o zosadenie prezidenta Nicolása Madura. Pompeo tiež kritizoval ruskú vládu a Kubu za podporu Madurovej vláde pri zbedačovaní Venezuelčanov. Tieto jeho slová sú pritom v rozpore s nedávnymi slovami prezidenta Trumpa, že ruský prezident Vladimir Putin nemá záujem miešať sa do diania vo Venezuele.

Situácia vo Venezuele sa tento týždeň znova vyostrila, keď samozvaný dočasný prezident Juan Guaidó inicioval neúspešný pokus o prevzatie kontroly nad armádou. Guaidó vyzval Venezuelčanov, aby v sobotu prišli demonštrovať k armádnym kasárňam a základniam a ozbrojené sily tak dotlačili k zmene postoja. Pred veliteľstvom námorníctva v Caracase a na ďalších miestach protestujúci podľa denníka El Nacional prečítali Guaidóovo vyhlásenie, v ktorom okrem iného konštatoval, že armáda má kľúčovú úlohu pri obnove demokracie vo Venezuele.