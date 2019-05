Expriateľka dala Nekonečnému († 52) kuriózny darček do neba: Videoklip z miesta, kde zomrel

Pekné gesto! Smrť trblietavého šou­mena Dana Nekonečného († 52) zasiahla všetkých. Jeho blízki a priatelia nesú stratu milovaného človeka veľmi ťažko. Jeho bývalá partnerka Zuzana Kardová (58) urobila krok, z ktorého sa určite majster rozkoše teší v nebi.

Nekonečný († 52) šíril lásku a pozitívnu energiu. A tak na neho budú všetci spomínať. Nedávna pitva odhalila, že naposledy vydýchol 23. marca v kúpeľni prenajatého domu v Prahe-Řeporyjích. Dôvodom bol neliečený vysoký tlak a následný infarkt. Dom, v ktorom majster rozkoše žil, chce majiteľ predať.

Ešte predtým tam expartnerka šoumena Zuzana spoločne s režisérom F. A. Brabcom a priateľmi nakrúcali videoklip. Ten bude poslednou bodkou za Nekonečného odchodom. „Chceli sme to dôstojne ukončiť a rozhodli sme sa, že v dome, kde žil a zomrel, nakrútime klip, ktorý zverejníme. Danovi by sa to určite páčilo,“ prezradila českému Blesku Kardová. Onedlho bude nasledovať vypratanie domu.

„Vezmem si päť košieľ, dva obleky, havajské vence, kameru a asi 300 kaziet s nakrúteným materiálom z Danových ciest po celom svete. Až bude čas, tak sa na to s Frantou Brabcom chceme pozrieť a možno vznikne dokument,“ dodala na záver.