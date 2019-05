Legislatívu, ktorá rieši rôzne oblasti ochrany zdravia, čakajú zmeny. Nové pravidlá predložené rezortom zdravotníctva stanovujú, že dieťa zoberú do škôlky iba ak bude zaočkované. Platiť by však mala jedna významná výnimka. Milovníci štvornohých miláčikov si budú môcť dopriať kávu či obed v reštaurácii v ich spoločnosti.

Niektorým podnikateľom ušetria čas a peniaze, keďže im zrušia určité povinnosti. Novinky ešte musia prejsť schválením a platiť by mali začať od začiatku budúceho roka. Zmena týkajúca sa povinného očkovania detí reaguje na rodičov, ktorí odmietajú dať svoje deti očkovať, aj keď je to dnes povinné.

„V súčasnosti môže byť do predškolského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré neabsolvovalo povinné očkovanie. V pripravovanej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia však navrhujeme zabezpečiť povinnosť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Povinná škôlka

Keďže rezort školstva pripravuje zmenu, podľa ktorej by bol posledný ročník škôlky povinný, rezort zdravotníctva počíta aj s touto alternatívou. Ak pôjde dieťa do škôlky ako trojročné, bude musieť mať stanovené očkovania. Výnimka však bude pre deti, ktoré by išli do posledného ročníka predškolského zariadenia povinne, ich by sa povinné očkovanie netýkalo.

„Nakoľko sme mali informácie o pláne ministerstva školstva rozšíriť plnenie povinnej školskej dochádzky, náš materiál bol pripravený tak, aby tieto dva zákony boli v súlade,“ vysvetlila hovorkyňa ministertva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Zákon predložený do pripomienkového konania rieši aj možnosť zobrať si psa či iné zviera do reštaurácie.

Treba zabezpečiť imunitu

Otvoriť galériu Ján Mikas, hlavný hygienik SR. Zdroj: anc

Ján Mikas, hlavný hygienik SR

Pri súčasných zdravotných hrozbách, ako sú napríklad osýpky, v krajinách EÚ, ako aj na Slovensku, odborníci zdôrazňujú nevyhnutnosť zabezpečiť kolektívnu imunitu pred infekčnými ochoreniami. Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí a zachovanie kolektívnej imunity populácie nám zabezpečí ochranu pre všetkých ľudí. Z tohto dôvodu je potrebné realizovať aj zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu.

Dieťa v škôlke a očkovanie

Teraz

Očkovanie je síce povinné, ale do predškolského zariadenia prijmú aj neočkované dieťa

Potom

Do predškolského zariadenia prijmú už len zaočkované dieťa

Výnimka:

Obmedzenie sa nebude týkať povinnej školskej dochádzky (rezort školstva navrhuje, aby do nich patril aj posledný ročník škôlky, čo by bol v podstate nultý ročník školy)

Detí, ktoré dnes navštevujú posledný ročník škôlky, by tak do škôlky vzali aj bez očkovania, deti do nižších ročníkov už nie.

Podporujeme očkovanie

Zuzana Krištúfková, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť plne podporuje povinnosť očkovania pred nástupom do predškolského zariadenia. V súčasnosti deti, ktoré rodičia odmietli dať očkovať, zneužívajú kolektívnu ochranu, ktorú tvoria očkované deti, čo je neetické.

Neočkované deti ohrozujú deti, ktoré si aj napriek očkovaniu nevytvorili ochrannú hladinu protilátok. Rodičia si musia uvedomiť, že osobná sloboda sa v prípade prevencie chorôb končí pri slobode druhého dieťaťa, ktoré môže neočkované dieťa nakaziť.

Zviera v reštaurácii

Teraz

- do reštaurácií, kaviarní a ďalších zariadení nemožno ísť s domácim miláčikom

Potom

- prevádzkovateľ bude môcť umožniť aj vstup so spoločenským zvieraťom, bude však musieť o tom informovať na tabuľke a zabezpečiť dodržanie pravidiel hygieny

Týka sa to: psa, mačky, fretky, králika a iných hlodavcov

Menej byrokracie pre podnikateľov

Teraz

- musia všetky prevádzky vrátane administratívnych priestorov prejsť schválením regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Potom

- vybrané prevádzky (napr. administratívne priestory, telovýchovno-športové zariadenia, prevádzky verejného stravovania a ambulantného predaja...) nebudú musieť prejsť posúdením, bude stačiť oznámenie úradu verejného zdravotníctva