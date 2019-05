Prehadzujete sa celú noc v posteli, alebo sa často budíte? Pozor, poruchy spánku ohrozujú život!

Zdravý spánok je slovné spojenie, ktoré síce veľmi často používame, ale v skutočnosti mu neprikladáme dostatočnú dôležitosť. Dokonca často veríme mýtom, ktoré ani nie sú pravdivé. Mali by sme spať aspoň osem hodín a chrápanie dokazuje kvalitný a hlboký spánok. Je to naozaj pravda?

Medzi najbežnejšie poruchy spánku patrí nespavosť. Môže byť krátkodobá, čiže prechodná alebo chronická - dlhodobá. Krátkodobá je relatívne neškodná. Určite každému sa už stalo, že sa večer prehadzoval v posteli a neúspešne snažil zaspať pred ťažkou skúškou, či dôležitým dňom v práci. Sú ľudia, ktorí nezaspia v cudzej posteli. Takéto krátke a vysvetliteľné dôvody nespavosti v podstate nie sú nebezpečné. Keď však problémy pretrvávajú dlhodobo, človeku sa znižuje kvalita života, hrozia zdravotné komplikácie a v niektorých prípadoch dokonca aj smrť.

Koľko hodín máme spať

Hovorí sa, že musíme spať minimálne osem hodín denne, menej nestačí. Nie je to však celkom pravda. Sú ľudia, ktorým stačí málo spánku a cítia sa oddýchnuto. So stúpajúcim vekom klesá potreba spánku a seniori bežne spia šesť hodín a menej. Ak sa na druhý deň necítite unavený, nie je dôvod, aby ste sa snažili svoje spánkové návyky meniť. Jednoducho vám to stačí.

Je chrápanie neškodné?

Katarína Načiniaková, hovorkyňa spoločnosti Falck

Chrápanie sa vo väčšine prípadov považuje za otravný zvuk, kvôli ktorému trpia všetky osoby v okolí chrápajúceho. Niekedy je dokonca nesprávne považované za prejav hlbokého spánku. Spánkové poruchy dýchania však môžu v prípade neliečenia spôsobovať vážne zdravotné komplikácie, v krajnom prípade vedúce až k smrti.

Čo robiť pre dobrý spánok?

Spite v úplne tmavej miestnosti a pokiaľ je to možné, svetlo nepoužívajte ani keď idete v noci na toaletu.

Pred spaním vynechajte televíziu, ideálne aj počítač a telefón.

Vyhnite sa kofeínu aj alkoholu

Večerajte najneskôr dve hodiny pred spaním

Teplota v spálni by mala byť nižšia, než v obytných miestnostiach, podvečer vyvetrajte

Odložte zo spálne hodiny, alebo ich aspoň otočte tak, aby ste na ne nevideli rovno z postele

Doprajte si večer prechádzku

Vytvorte si pravidelný rituál, choďte spať aj vstávajte v rovnakom čase

Ak máte nadváhu, upravte svoju hmotnosť

Skúste piť bylinkové čaje napríklad z medovky či levandule

Príznak vážnej choroby

Ak napriek všetkých radám kvalitný spánok neprichádza, vyhľadajte lekára. Je totiž možné, že nespavosť naznačuje vážnu chorobu. Napríklad u pacientov s neliečenou formou spánkového apnoe až trikrát vyššie riziko mŕtvice.

Najčastejšie príznaky chronickej nespavosti:

Dlhá doba zaspávania

Časté prebúdzanie v noci

Príliš skoré ranné vstávanie napriek únave

Ľahký, prerušovaný spánok

Únava, nesústredenosť

Bolesť hlavy, časté migrény

Nervozita a podráždenie

Čo spôsobuje, že sa nevyspíme: