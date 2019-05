Miloslav prešiel pešo z Mexika do Kanady: Ako prvý Slovák zdolal legendárnu Pacifickú hrebeňovku

Splnený sen! Miloslav Daníšek (43) z Višňového pri Žiline má to šťastie, že sa mu podarilo v živote splniť si, o čom vždy sníval – spoznať Ameriku. Rozhodol sa, že pešo prejde z Mexika do Kanady cez celé západné pobrežie, aby videl tie najkrajšie prírodné scenérie a spoznal pravú tvár kontinentu.

Trasa, ktorá je medzi turistami známa ako Pacifická hrebeňovka, sa dá prejsť iba pešo alebo na koni. Sľubuje však tie najkrajšie zážitky, aké môže Amerika ponúknuť - nedotknutú prírodu, výčiny prírodných živlov a divú zver, ako sú medvede či pumy.

Obchodník zo strojárskej oblasti a otec dvoch detí sa tak stal vôbec prvým Slovákom, ktorému sa podarilo prejsť Pacifickú hrebeňovku. Tu sú jeho zážitky.

Ameriku túžil Miloslav Daníšek spoznať už od detstva. Nelákala ho však nablýskaná tvár Nového sveta, veľkomestá a turistické atrakcie, ale divoká príroda a skutočný život obyčajných Američanov.

„Pacifická hrebeňovka je pravdepodobne najkrajší trip, aký môžete v Amerike zažiť. Musíte ho však absolvovať pešo alebo na koni. Som šťastný, že sa mi to podarilo a ďakujem svojej rodine, že mi dovolila si tento životný sen splniť,“ hovorí Milo. Doma sa pol roka každý deň tešili na ockove fotky a hlas cez telefón dcéry Klárka (10) a Alžbetka (13) a podporu mu počas cesty na diaľku robila aj manželka Andrea (41), ktorá pôvodne mala ísť s ním, kvôli deťom sa však napokon rozhodli inak.

Pacific Crest Trail alebo Pacifická hrebeňovka je diaľková turistická trasa, ktorá vedie naprieč celými Spojenými štátmi pozdĺž západného pobrežia od Mexika až do Kanady. Celkové prevýšenie hrebeňovky je neuveriteľných 150 kilometrov! Trasa sa začína horúcou kalifornskou polopúšťou, pokračuje okrajom legendárnej Mohavskej púšte, najvyšším pohorím USA - monumentálnou Sierrou Nevadou, vulkanickým Oregonom a končí sa majestátnym hornatým Washingtonom.

„Američania milujú svoju prírodu a veľmi si ju chránia. Zabudnite na motorky, bicykle alebo zvuk motorovej píly. A nielen to, oni sú k turistom, ktorí hrebeňovku prechádzajú, veľmi pozorní. Nechávajú napr. pri obchodoch a miestach pri trase v noci predlžovačky, aby ste si mohli nabiť mobily, kedykoľvek idete okolo a sú takí dobrosrdeční, že vám ponúkajú nezištne často aj jedlo alebo nocľah. Otvoriť galériu Mestečko Campo: „Tu sa začína naša cesta. V pozadí vidno plot a za ním Mexiko. Sami neveríme, že stojíme na štarte. Ešte vyžehlení, vypraní, oholení a pred nami skoro 4 300 km Ameriky...“ Zdroj: Milo Daníšek

Ľudia, ktorí sa špeciálne venujú pomoci turistom, sa označujú ako Anjeli trasy. Boli sme ich prístupom veľmi prekvapení,“ opisuje Milo. Prekvapením preňho bolo aj to, že Američania sa o prírodu i turistov na západnom pobreží starajú často úplne zadarmo, na báze dobrovoľníctva.

Náročnú a vyše 4 000 km dlhú trasu už len kvôli bezpečnosti neabsolvoval sám, parťáka Pavla Sabelu z českého Frýdka-Místka si našiel na inzerát. Príprava nezabudnuteľného tripu trvala Milovi dva roky, svojmu snu musel obetovať aj prácu v malej firme, ktorú s manželkou vlastnia.

A striehlo na náročnej ceste aj nejaké nebezpečenstvo? „Báli sme sa hlavne medveďov čiernych, ale aj štrkáčov... Raz nás v noci uprostred lesa navštívil rozzúrený býk, asi sme boli v jeho rajóne. To sme sa fakt báli o život. Fučal a reval nám pri stanoch asi päť minút. My sme nereagovali, keďže sme sa od strachu nemohli ani pohnúť. Potom, našťastie, odišiel...,“ hovorí a dodáva: „V Sierre bolo nepríjemné, keď napadol čerstvý sneh a my sme zrazu okolo seba videli medvedie stopy a stopy od púm. Vtedy sme si naplno uvedomili, koľko je okolo nás šeliem. Tak sme si cestou pískali a viac kričali...“

