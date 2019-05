Bujaré kučery a neodmysliteľná 68-ka: Čo spravilo z Jágra hokejovú legendu?

Jaromír Jágr (47) je ešte stále hrajúca legenda svetového hokeja. Preto vám chceme predstaviť príbeh jedného z najlepších hokejistov všetkých čias.

Bujaré kučery vytŕčajúce spod prilby, rázne a rýchle korčuľovanie, 68-ička na drese. Reč je o legendárnom českom hokejistovi Jaromírovi Jágrovi (47). Práve on sa pýši titulom druhý najproduktívnejší hráč v histórii NHL, predbehol ho iba Wayne Gretzky, a je tiež najlepším európskym hráčom v službách zámorskej ligy.

Hoci má už 47 rokov a väčšina jeho rovesníkov už dávno odpočíva v hokejovom dôchodku, on ešte stále na klzisku predvádza svoj talent, avšak už nie v NHL. Pred rokom sa vrátil do rodného Kladna - klubu Rytíři Kladno, ktorý predtým kúpil. Aký je príbeh jedného z najlepších hokejistov planéty?

Najlepší

V roku 1972 na majstrovstvách sveta v hokeji, ktoré sa konali v Prahe, získalo Československo najcennejší kov. V tomto zlatom roku sa v českom Kladne 15. februára narodila budúca hokejová legenda. Urastené bábätko, ktoré prišlo na svet s hmotnosťou 5 kg, doma čakala o šesť rokov staršia sestra Jitka. Rodičia Anna a Jaromír žili v neďalekej dedinke Hindousy, kde malý Jarda vyrastal.

Na ľad vkročil už ako trojročný, keď spolu s otcom trénovali prvé kľučky. Od začiatku bolo jasné, že to dotiahne ďaleko. V drese PZ Kladna totižto prevyšoval všetkých rovesníkov. Už ako tretiak Jágr nastupoval v tíme šiestakov, ako 12-ročný už hral za dorasteneckú ligu a v 16 rokoch pravidelne korčuľoval za seniorský tím Poldi Kladno, ktorý hral v československej najvyššej lige.

Po základnej škole sa dostal na stavebnú priemyslovku, ktorú však pre tréningové vyťaženie nedokončil. Kondičku získaval prehadzovaním sena na rodičovskom statku a známe je aj to, že už ako dieťa každý deň robil 1 000 - 2 000 drepov!

„Kríza prichádzala po takých 600 drepoch. To mi stvrdli nohy a ďalej už to nešlo. Prekonával som to vôľou a nikdy to nezabalil,“ opisoval svoju rutinu húževnatý hráč, ktorý hokeju obetoval celé detstvo. „Nechodil so spolužiakmi do kina alebo na kúpalisko, nešiel von s dievčatami, toto vôbec nepoznal,“ prezradila o ňom pred rokmi sestra Jitka Kallová v rozhovore pre Mladú frontu DNES. Ak chcel byť najlepší, vedel, že musí tvrdo makať.

NHL a národný tím

Pre urasteného mladíka s výškou 189 cm nebolo snáď nič tyoiskejšie, ako jeho slávny účes mulet. Ten postupne zľudovel a ako sa Jágr stával slávnejší, v holičstvách sa množili požiadavky od chlapcov a mužov: „Dejte mi to na Jágra.“

Reprezentačný dres si prvýkrát obliekol v novembri 1989 iba pár dní pred Nežnou revolúciou. S tímom do 18 rokov vtedy vybojoval striebro a o rok neskôr získal s juniormi do 20 rokov bronz. V tom istom roku dostal nomináciu aj na seniorské majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku, kde mužstvo vybojovalo bronz.

Jeho výkony podrobne sledovali predáci z NHL, ktorí o Jágra mali záujem. Mladému hokejistovi sa po páde režimu otvorila cesta, o akej mohli mnohí jeho talentovaní kolegovia predtým iba snívať. Veď získať angažmán v imperialistickej Amerike bez emigrácie bolo takmer nemožné.

Iba 18-ročného Jágra draftoval tím Pittsburgh Penguins. Hneď vo svojej prvej sezóne vybojoval s tímom prestížny Stanley Cup, čo Pittsburgh Penguins zopakovali aj v roku 1992. Stal sa najmladším hráčom v histórii zámorskej súťaže, ktorý vo finálovom zápase strelil gól. V tom istom roku posledný raz obliekal národný československý dres, v ktorom náš tím získal bronz.

Jágr bodoval nielen v kanadskej súťaži NHL, keď vytvoril nový rekord v počte bodov pre európskeho hráča, darilo sa mu aj v reprezentačnej kariére. Keď mohol, nikdy neváhal a české národné mužstvo podporil. Potom prišiel legendárny úspech na olympiáde v Nagane, odkiaľ si Česi v roku 1998 odniesli historicky prvé zlato. Olympijský úspech zopakovali aj v roku 2006 v Turíne, kde získali bronz. Najcennejší kov Jágr s tímom vybojoval aj na majstrovstvách sveta v roku 2005 vo Viedni a 2010 v Nemecku. Medzičasom sa v roku 2008 rozlúčil s NHL a na tri roky odišiel hrať do ruskej KHL.

Hazard

Vo veku 39 rokov, keď iní hokejisti končia kariéru, sa Jágr rozhodol vrátiť do NHL a podpísal zmluvu s tímom Philadelphia Flyers. Potom vystriedal ešte pár iných klubov a svoju zámorskú kariéru definitívne ukončil minulý rok v drese kanadského mužstva Calgary Flames. Na konte mal dva Stanleyho poháre, 1 733 odohraných zápasov, 766 gólov, 1 155 asistencií a celkovo 1 921 kanadských bodov. Vďaka týmto úspechom sa z neho stal najlepší Európan a celkovo druhý najlepší hráč v histórii NHL.

Jeho pôsobenie malo aj tienisté stránky. Legenda od spoluhráčov vraj vyžadovala iba špičkové výkony. „Mrzí ma to, ale občas bol veľmi krutý k svojim spoluhráčom a nehanbil sa za to,“ prezradil o Jágrovi v rozhovore pre stanicu TSN 690 známy hokejový komentátor Gord Miller.

„Pamätám si, ako mal jeho spoluhráč Boyd Gordon problémy s chrbtom. Nemohol vôbec sedieť. Jágr za ním raz prišiel po tréningu a povedal mu - nechceš radšej prestať s hokejom? Si zbytočný!“ prekvapil Miller. Fanúšikovia sa na sociálnych sieťach postavili za Jardu, vraj Američania iba dobre nepochopili jeho humor...

Národné farby Jágr posledný raz hájil na šampionáte doma v Česku v roku 2015. Patrí medzi úzky výber 27 hráčov sveta, ktorým sa podarilo získať všetky tri trofeje hokejového neba - Stanley Cup, medailu z olympiády a najcennejší kov z majstrovstiev sveta.

A na čom teda stoja Jágrove hviezdne úspechy? Športoví odborníci sa zhodujú, že sú to skúsenosti, disciplína a vytrvalosť. Hovorí sa o ňom, že v Amerike si v každom pôsobisku vypýtal kľúč od tréningovej haly a kedykoľvek si zmyslel, hoc aj o polnoci, išiel si zatrénovať. Okrem toho si najlepší český hráč prísne stráži životný štýl. Nikdy nemal excesy s drogami či s alkoholom.

Jedinou jeho neresťou bol hazard. V roku 2003 dlžil na hráčskej webovej stránke približne pol milióna eur a podľa amerického magazínu Komplex celkovo na internete a v kasínach prestávkoval takmer milión, čím sa dostal na 9. miesto nelichotivého rebríčka najväčších gamblerov v športe. V roku 2003 tiež čelil obvineniu z krátenia dane vo výške presahujúcej tri milióny dolárov, svoje podlžnosti do posledného centu vyrovnal.

Viera a ženy

Podľa vlastných slov mu však okrem disciplíny, vytrvalosti a tvrdej driny dodáva silu viera. „Myslím si, že vďaka viere budem môcť hrať aj v päťdesiatich,“ povedal v rozhovore pre denník Philadelphia Inquirer.

Jágr je hlboko veriacim mužom a hlási sa k pravoslávnej cirkvi. Pokrstiť sa dal až v roku 2001 a pobyt v Rusku počas výluky NHL v roku 2004 jeho vieru ešte posilnil. „Naučil som sa neskrývať to a nehanbiť sa za to,“ povedal v jednom rozhovore hokejista, ktorý pravidelne navštevuje svätostánok a tiež rád číta Bibliu. „Dokážem si predstaviť, že by som bol kňazom, ak by som nebol profesionálnym hokejistom. V oboch povolaniach je spoločné zasvätenie života práci a pomoc ostatným.“

Na rozdiel od kňazov sa však okolo hokejistov vždy točili krásne ženy. Inak to nebolo ani v Jágrovom prípade. Chodil s modelkami Ivou Kubelkovou, našou krajankou Andreou Verešovou a šesť rokov žil s Innou Puhajkovou. Dnes už tri roky chodí s ďalšou modelkou Veronikou Kopřivovou (28). Ani jedna žena ho zatiaľ nedokázala dohnať pred oltár alebo k založeniu rodiny. Jágr na to však má svoj dôvod.

„Ak by som mal rodinu, oberal by som buď ju, alebo hokej... Radšej som na klzisku, ako by som sedel doma a pozeral na televíziu. Na čo je to vlastne dobré? Viem, že keby som bol ženatý, nedokázal by som tam odísť. Nebolo by to fér,“ prezradil už pred rokmi svoj postoj k rodine.

Vo forme

Vďaka svojim výkonom dostal pred pár týždňami Kladno po piatich rokoch do extraligy, a to aj napriek tomu, že posledné dva roky v NHL toho pre zranenia veľa nenahral. Hokejový fenomén však ukázal, že aj tesne pred 50-kou sa dokáže vrátiť do formy.

„Postupom času som sa do toho dostal. Mal som čas trénovať po nociach. Neverím tomu, že niekto iný trénoval dvakrát denne s vestami ako ja. Vedel som, že sa to musí ukázať,“ povedal po vyhratom finálovom zápase baráže nad Českými Budějovicami, kde sám strelil všetky štyri góly. Hoci ho na majstrovstvách sveta už asi neuvidíme, ak splní svoje vyhlásenie, že hokej bude hrať až do päťdesiatky, fanúšikov čakajú ešte tri krásne roky Jágrovho majstrovstva.

