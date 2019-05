Megatalent prepisuje históriu: V Premier League nikdy nehral mladší hráč

Stredopoliar Fulhamu Harvey Elliott sa stal v sobotu historicky najmladším hráčom, ktorý zasiahol do zápasu anglickej najvyššej súťaže Premier League.

Vo veku 16 rokov a 30 dní nastúpil v dueli 37. kola proti Wolverhamptonu Wanderers, v ktorom "chalupári" prehrali tesne 0:1. Tréner Steve Parker poslal talentovaného mladíka na trávnik v 88. minúte. "Zaslúžil si to. V ostatných troch týždňoch predvádzal na tréningoch výborné výkony. Je to špeciálny talent a potrebujeme z neho dostať to najlepšie," uviedol Parker pre britskú televíziu BBC.

Člen anglickej reprezentácie do 17 rokov dal o sebe vedieť už v septembrovom dueli ligového pohára, v ktorom naskočil do hry ešte ako pätnásťročný a vytvoril klubový rekord. Zaujímavosťou je, že do soboty bol najmladším hráčom histórie Premier League takisto futbalista Fulhamu. V polovici mája 2007 nastúpil ľavý obranca Matthew Briggs na ligový duel vo veku 16 rokov a 68 dní.