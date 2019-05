Nešťastná žena predáva svadobné šaty za 35 eur: Dvojmesačné manželstvo skončilo škaredým odhalením

Blossom Duff z britského mesta Wisbech uverejnila sarkastický inzerát, v ktorom predáva svoje svadobné šaty.

Učinila tak po tom, ako našla fotky svojho muža, ako sa túli v aute k inej žene. „Sú v perfektnom stave, narozdiel od môjho manželstva,“ uviedla na Facebookovej stránke. Túžba zbaviť sa ich bola poháňaná fotkami, na ktorých sa jej ex túli ku svojej novej priateľke. 25-ročná Blossom ďalej uvádza, že „všetko nešťastie bolo zo šiat odstránené pomocou nákladného čistenia a teraz je šťastnejšia a sebavedomejšia“.

Jej expriateľ Mark sa vyjadril, že zobrať si ju za ženu bola „najväčšia chyba jeho života“. Ženu, s ktorou trávil súkromné chvíľky v aute, nazval kamarátkou, hoci na jeho Facebooku uvádza, že sú vo vzťahu. Pár sa zobral 12. februára, po siedmich mesiacoch chodenia a rozišli sa 10. apríla. „Po rozchode to bolo ako na horskej dráhe. Neverím že si našiel novú priateľku tak skoro,“ vyjadrila sa pre portál Metro.

„Bola som zničená. Myslela som si, že on je ten pravý a že to bude dokonalé.“ Inzerát na internete uvádza cenu svadobných šiat 30 libier, s popisom: „Svadobné šaty na predaj, oblečené raz, aj to omylom.“ Zvažuje tiež, že dá šaty na charitu, aby z nich bolo oblečenie pre deti, ktoré sa narodili mŕtve. „Ozvala sa mi jedna pani a zvažujem, že tie šaty venujem charite. Je to pre mňa osobná vec. Potratila som v roku 2016,“ hovorí Blossom. Je to pre ňu šanca urobiť niečo pozitívne, v negatívnej situácii.