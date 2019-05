Tínedžerka pozerala televíziu, keď v tom sa jej rozmazalo videnie: Roztrhnutý mozog a hrozná diagnóza

Chloe Gallagher sa stala zázračnou pacientkou. Lekári totiž oznamovali jej rodine, že pravdepodobne zomrie.

V júni roku 2010 pozerala televíziu, keď sa jej odrazu rozmazalo videnie a cítila, akoby jej išla explodovať hlava. „Prišla som domov, porobila si úlohy a pozerala telku, zatiaľ čo som četovala so svojimi kamoškami,“ popisuje denníku The Sun Chloe.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Zrazu sa mi rozmazal pohľad a cítila som, akoby mi išla vybuchnúť hlava. Neviem ani popísať bolesť, ktorú som cítila. Išla som po telefón v kuchyni, keďže na svoj som nevidela a hneď ako som sa postavila z postele som zistila, že nedokážem chodiť.“ Podarilo sa jej doplaziť k telefónu a zavolať jej otcovi. Keď dorazila pomoc, našli ju schúlenú v kuchyni, kričiac od bolesti.

Lekári našli trhlinu v jej mozgu a vyšetrenie CT ukázalo, že je plný krvi. Vtedy ešte len 15-ročnej dievčine museli vybrať z hlavy časť kosti, ktorá bola veľká ako jej ruka. Následne ju uložili do umelého spánku. Lekári varovali, že ak sa aj preberie z kómy, bude čeliť vážnym zdravotným problémom.

Keď sa prebrala, videla slzy radosti na tvárach svojich najbližších a okamžite ich objala. Potom sa pýtala, prečo sa to stalo a či za to môže ona. Z najhoršieho sa dostala a lekári ju nazvali „zázračným pacientom“. Nebolo to však pre ňu jednoduché. Vždy, keď si myslí, že má problémy za sebou, objaví sa nová infekcia, nový záchvat alebo treba ešte jednu operáciu.

Po prekonaní aneuryzmy mozgu teraz trpí epilepsiou a kvôli liekom nemôže piť alkohol, inak dostane záchvat. „Je to v pohode, stále chodím na párty, užívam si čas s priateľmi a zabávam sa ako každý 24-ročný človek,“ dodala. Jej cieľom je začať opäť navštevovať posilňovňu, začať hrať volejbal a študovať medicínu, aby mohla pomáhať ostatným tak, ako doktori pomohli jej.