Turisti pozor: Vo Vysokých a Západných Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier.

Vo Veľkej, Malej Fatre a v Nízkych Tatrách je už len nesúvislá snehová pokrývka.

Starý podkladový sneh je podľa Igora Žiaka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby už firnový a všeobecne dobre spevnený. "Uvoľnenie lavín je možné iba ojedinele na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení. Vo výnimočných prípadoch je možné uvoľnenie spontánnych kĺzavých lavín na veľmi strmých trávnatých svahoch," doplnil.

V nedeľu ráno bolo na horách zamračené, v Malej Fatre so slabým snežením. Teplota vzduchu sa o 7.00 h pohybovala v rozpätí od mínus dvoch do plus šiestich stupňov Celzia. Fúkal prevažne severozápadný mierny vietor.