Opatovský s manželkou si plnia sen: Vytúžený dom dostal základy

Už maká! Spevák Robo Opatovský (47) sa zhruba pred polrokom presťahoval do Skalice.

Práve tu sa totiž spoločne so svojou rodinkou rozhodol žiť. A o nejaký čas vymenia prenajatý byt za svoj vysnívaný dom. Práce sú už v plnom prúde.

Opatovský sa pred siedmimi mesiacmi rozhodol k radikálnemu kroku, keď uzavrel jednu životnú kapitolu a vymenil luxusné bývanie v Dunajskej Lužnej za pokoj v Skalici. Rodina síce v súčasnosti býva v menšom byte, hneď vedľa umelcovej svokry, no vysnívaný domček sa im už črtá. „V priebehu apríla sme už začali stavať. Chodím tam a prechádzam sa, no začnem tam chodiť určite častejšie, keď už budeme mať základy,“ prezradil Novému Času Robo, ktorý sa o dizajne domu radil najmä so svojou polovičkou Katkou. „Máme presnú predstavu, aký dom bude, aj interiér dolaďujeme. Úplná zmena je v tom, že sme to tvorili so ženou, čiže už tam nebude štúdio,“ dodal spevák.

Ten si bývanie v pokojnom mestečku nevie vynachváliť, a spokojná je aj jeho malá princezná Hanka. „Skalica je krásne mesto. Mám pocit, že tam už patrím. Sú tu milí ľudia, ktorí si už pomaly na mňa aj zvykajú. Dcéra je šťastná, lebo má vedľa seba babku, s ktorou je dennodenne a má aj nové kamarátky v škôlke,“ povedal na záver Opatovský.