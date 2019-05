Žena chodila do solária, odkedy mala 13 rokov: Zbadáte jej tvár teraz, budete ju ľutovať

V solárku trávila Kory Feltz čas od svojich 13 rokov, najmä kvôli jej bledej pokožke.

Chodila tam trikrát do týždňa a úmyselne si spálila pokožku, aby si vytvorila základné opálenie. Krém na opaľovanie používala zriedkavo. V 27 rokoch dostala rakovinu kože, ktorá vznikla z opaľovania. Rakovinu sa jej podarilo poraziť a pravidelne chodievala na kontroly. V októbri roku 2015 našla malý uzlík na pere a myslela si, že ide o znamienko.

Pár dní na to mala na uzlíku biele tkanivo a Kory už vedela, o čo sa jedná. Za doktorom však týždeň nebola. Išla k plastickému chirurgovi až o mesiac neskôr a ten jej mal nádor zmraziť a vybrať, no operácia sa ukázala oveľa komplikovanejšou, než si lekári mysleli. Namiesto jednej hodiny sa zákrok predĺžil na päť, pretože v pere mala veľké množstvo tkaniva, ktoré museli vyoperovať.

Podstúpila už dva opravné zákroky, pri ktorých jej posunuli nos o trochu nižšie a odrezali jej kútik pery, aby s ňou mohla lepšie hýbať. „Ako prvé som sa opýtala sestričky, či vyzerám ako Kylie Jenner.,“ dodala.

„Od 13 rokov som sa opaľovala a chodila do solárka. Robili si srandu z mojej bledej pokožky a tak som sa kvôli opaľovaniu cítila lepšie,“ hovorí pre portál Mirror. Tvár sa jej už nepodarí dostať do pôvodného stavu. Ostane jej tam veľká jazva a zvláštne tvarovaná pera. Problémy má aj s hovorením a často máva nočné mory, kde leží na operačnom stole. Kory teraz šíri povedomie o rakovine kože a aj o tom, aké jednoduché je ju dostať. Bojuje tiež za to, aby sa prehliadky kože zaradili k bežným prehliadkam, ako napríklad prehliadke zubov či očí.

Fotografie jej tváre nájdete vo FOTOgalérii, nie sú vhodné pre citlivé povahy.