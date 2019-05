Rodinný piknik sa v sekunde zmenil na tragédiu: Dievčatko († 9) umrelo kvôli chlebu so šunkou

Matka hovorí o svojich pocitoch po tom, čo jej 9-ročné dievčatko umrelo pri rodinnom pikniku na anafylaktický šok. Teraz vnikla zbierka v jej mene.

Tragédia sa odohrala 19. augusta minulého roku. Dievčatko okamžite transportovali do nemocnice, kde však na druhý deň následkom šoku umrelo. Matka popisuje, ako sa ju otec zúfalo snažil zachrániť, no nič nepomáhalo. Skúšal jej vyčistiť ústa a pichol jej aj protialergickú látku, no opuchnutie mozgu a nedostatok kyslíku znamenal, že sa už nedala zachrániť.

Malá Sadie mala niekoľko alergií, vrátane alergie na mlieko a niekoľkých typov orechov. Počas pikniku sa uistili, že bude jesť ako prvá, aby sa náhodou nejaký alergén neúmyselne nedostal do jej jedla. „Bolo to tak jednoduchšie, podala som jej teda chlieb a šunku,“ hovorí matka Clare pre The Sun.

„Pár sekúnd na to sa jej ústa začali chvieť a už som vedela, že má reakciu na niečo. Podala som jej antihistaminikum a vyplachovali sme jej ústa,“ hovorí matka. Dievčatko začalo kašľať a otec jej podal injekciu proti alergii, než ju zaviezol do nemocnice. Lekári spravili všetko, čo vedeli, no zachrániť ju nedokázali. Umrela nasledujúci deň.

Jej tréner tenisu sa k tragédií vyjadril nasledovne: „Sadie bola inšpiráciou pre nás všetkých a budeme v jej mene inšpirovať ostatných." Na konci letnej sezóny v roku 2018 bola Sadie prvou v kategórií dievčatá do 9 rokov. ,,Na vrchol ju dostalo jej vášeň a odhodlanie a v podobnom duchu sme založili charitatívnu zbierku v jej mene. Vyzbierané peniaze pôjdu na rozvoj tenisového klubu ako aj na výskum alergií. Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli, dodáva nám to veľa odvahy a nesmierne nám pomáhate dostať sa opäť na nohy,“ vyjadrili sa rodičia.