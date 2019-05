Také otvorené slová tu ešte neboli: Tenista prehovoril o stávkarskej mafii

Argentínsky tenista Marco Trungelliti (29) našiel odvahu a prehovoril o tom, ako v bielom športe funguje stávkarská mafia, a tvrdo skritizoval orgán, ktorý to má odhaľovať a strážiť. „Celý prípad som im nahlásil, ale najskôr vôbec nechceli, aby som sa v tom rýpal. Potom ma zneužili, aby odhalili stávkarov a dali odo mňa ruky preč,“ povedal tenista pre argentínsky denník La Nation.

Tým orgánom je Jednotka bezúhonnosti tenisu (TIU). Rodák zo Santiaga Del Estero zverejnil mená hráčov, ktorých sa to týka, ale aj rebríček finančných „odmien“, ktoré sú sľubované. „Bol som označený za zradcu, donášača. Nezdravia ma, rozširujú lži. Stratil som mnoho kamarátov. Tí, ktorí ostali, sa pýtajú, prečo som to urobil,“ vyznal sa Marco, ktorý pre istotu presťahoval celú rodinu z Argentíny do Andorry.

Jeho kauza sa začala v roku 2015, keď dostal ponuku.spustil opisovanie Trungelliti, ktorý potom spresnil aj ponúkané sumy. „Vtedy som bol okolo 250. miesta a hral som turnaje kategórie Futures a challengre. Vtedy bola ponuka 1 000 eur za prehratý set, 2 000 za zápas, a keď sa vraj dostanem na turnaje ATP, ,odmeny‘ ešte porastú,“ vysvetlil tenista, ktorý tvrdí, že hráči rýchlo zistia, ako ľahko sa dá zarobiť.dodal ešte.

Toľko mu sľubovali

Prehratý set: 1000 eur

Prehratý zápas: 2000 eur

Prehratý dôležitý zápas: 5000 eur