Hokejisti Kazachstanu oslavujú úspech: Vracajú sa do elitnej kategórie MS v hokeji

Hokejisti Kazachstanu si o rok zahrajú v elitnej kategórii MS. Istotu účasti získali vďaka sobotňajšiemu víťazstvu Litvy nad Kórejskou republikou (2:1) na turnaji A-skupiny I. divízie MS v Nursultane.

Domáci Kazaši definitívne obsadia jedno z prvých dvoch postupových miest a budúci rok sa predstavia na svetovom šampionáte, ktorý sa uskutoční vo švajčiarskych mestách Zürich a Lausanne. Reprezentanti Litvy slávili v sobotu prvé víťazstvo v Nursultane a udržali si tak šancu na zotrvanie v A-skupine, na záver svojho účinkovania sa v nedeľu stretnú s takisto trojbodovým Slovinskom.

Kórejčania si naopak skomplikovali cestu za postupom, v tabuľke zostávajú so šiestimi bodmi na tretej priečke. Postup do najvyššej kategórie MS si vybojujú dva najlepšie tímy, najhorší zostúpi do B-skupiny I. divízie MS.