Cyklón Fani pustoší Bangladéš: Vyžiadal už deväť ľudských životov

Cyklón Faní, ktorý v Indii zanechal množstvo škôd a usmrtil tam najmenej osem ľudí, zasiahol v sobotu aj susedný štát Bangladéš.

Informovala o tom agentúra AFP. Ešte predtým, než sa jeho oko presunulo ráno za hranice Bangladéša, si podľa miestnej polície vyžiadal deväť obetí. Osem ďalších ľudí zahynulo v Indii, uvádzajú médiá, hoci oficiálne zdroje tieto údaje nepotvrdili. Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Viac než 1,6 milióna ľudí bolo evakuovaných, spresnili pre AFP bangladéšske úrady. Zaplavených bolo najmenej 36 dedín. Medzi obeťami je aj malé dieťa v okrese Baraguná na pobreží a piati ľudia zomreli v dôsledku zásahu bleskom v okrese Kišorgandž ležiacom na severe krajiny. Najmenej 63 ľudí utrpelo zranenia a zničených bolo 2000 domov, povedal pre AFP zdroj z ministerstva pre prírodné katastrofy.

Vietor dosahoval v indickom štáte Západné Bengálsko a v jeho hlavnom meste Kalkata v noci na sobotu, ako i v skorých ranných hodinách rýchlosť až do 70 kilometrov za hodinu a sprevádzali ho silné dažde. Nariadená bola evakuácia státisícov ľudí a z nízko položených oblastí Kalkaty odišlo do bezpečia 5000 obyvateľov starých a chátrajúcich budov. Takmer desiatka ľudí zostala uväznená v starej budove, ktorá sa zrútila v severnej časti mesta. Následne ich vyslobodili a premiestnili do bezpečia.