Zamyslite sa, či to ešte niekedy spravíte: Pohyb, ktorý robíte úplne bežne, privodil mužovi mŕtvicu

Josh Hader z americkej Oklahomy urobil niečo, čo denne robia tisícky ľudí. Popukal si krk a v tom to prišlo.

"Zacítil som veľkú bolesť, tak som išiel ku chladničke. Chcel som si na to dať ľad," opísal pre Foxnews. Keď sa postavil, zistil, že nedokáže kráčať a má závraty. Nevinné puknutie v krku mu totiž neprinieslo úľavu a prerušenie spojenia medzi mozgom a srdcom. Dostal mŕtvicu. Privolal manželku, ktorá mu okamžite volala záchranku.

"Mal veľké šťastie, mohlo to skončiť aj smrťou," povedal doktor, ktorý ho ošetroval. Ani takáto ľahšia forma mŕtvice sa však nezaobišla bez následkov. Ani mesiac po nepríjemnom zážitku, po ktorom bol na hrane života a smrti, sa nemôže poriadne začleniť späť do života. Cez jedno oko musí nosiť pásku. Mal totiž problémy s rozmazaným a rozdvojeným videním. Nemôže ani stúpať na ľavú nohu, preto ani nemôže svojej manželke pomáhať so starostlivosťou o deti.

Odborník doktor Robert Galtter tiež upozorňuje, že to, čo sa prihodilo Joshovi, nie je náhoda. "Žiadne puknutie krku nie je bezpečné," dodal s tým, že aj keď sa vám 1 000-krát nič nestane, na 1001. to môže byť kritické. Najlepšie je podľa neho takéto pohyby krkom vôbec nerobiť.