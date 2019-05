Kráľ všetkých premien: Budete si pretierať oči, keď uvidíte, ako vyzeral tento muž pred 4 rokmi

Keď bol malý, deti v škole sa mu smiali. Zakaždým utekal domov, kde našiel svoju útechu. Balenia plné cukru, ktoré jedol polievkovými lyžicami.

Reč je o rodákovi z Walesu Jonovi Vidlerovi (42), ktorý si tento zvyk z detstva uchoval aj v dospelosti. "Vždy keď som bol nervózny alebo v strese, jedol som všetko, čo som chcel," povedal pre portál Ladbible. Jeho telo však začalo mať vážne problémy. Keď mal na nohách stáť viac ako 3 minúty, zadýchal sa a musel si sadnúť. Zlomovým bodom, ktorý mu otvoril oči, bolo vyšetrenie v nemocnici. To však vôbec nedopadlo dobre, pretože Jon sa ani nevošiel do CT prístroja. Vážil totiž 215 kg. "Tá posteľ, ktorá sa posúva, sa zasekla, bol som príliš ťažký."

Vyšetrenie tak musel podstúpiť v nemocnici, kde majú prístroj, ktorým robia CT vyšetrenia pre kone. Vtedy sa rozhodol, že so sebou musí niečo urobiť. Začal teda zdravšie jesť, hýbať sa, no a výsledky sa dostavili. Od roku 2015 schudol neuveriteľných 130 kg. "Cítim sa oveľa lepšie. Bolo to ťažké, musel som si vyškrtnúť z jedálnička väčšinu jedál." V roku 2018 zabehol niekoľko 10-kilometrových pretekov a má pred sebou veľký plán. Chce vyliezť na najvyššiu horu Walesu.

"Na bratovej svadbe som bol jeho svedkom. Bola to pocta," povedal. Úsmevné bolo to, že sa strýko spýtal ženícha, prečo si za svedka nevybral brata. Netušil totiž, že jeho synovec stojí priamo pred ním, no už o 130 kg ľahší, ako keď sa videli naposledy. "Dostal som druhú šancu. Najviac by som teraz chcel, aby som si našiel ženu, s ktorou budem môcť zdieľať môj život," prehovoril o svojom sne muž, ktorý sa dokázal znovuzrodiť vďaka silnej vôli.