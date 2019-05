Pellegriniho návšteva v Bielom dome: Z toho, čo tam povedal, musel byť Trump v siedmom nebi

Vývoj nezamestnanosti, ekonomická situácia, ale aj nákup amerických stíhačiek F-16 boli hlavné témy rozhovoru premiéra Petra Pellegriniho a amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Príbeh Slovenska je dnes úspešný. Rád by som sa za to poďakoval aj vám. A rád by som vám aj zagratuloval k vašej historickej nezamestnanosti,“ povedal Pellegrini počas prijatia v Oválnej pracovni s tým, že ak sa darí Amerike, darí sa aj Slovensku. Na otázku, či príde na Slovensko, Trump odpovedal, že by jedného dňa rád prišiel.

Pellegrini ocenil, že Trump je v otázkach spoločnej obrany priamy. Informoval ho, že Slovensko svoje sľuby plní. Záväzok investovať dve percentá HDP do obrany dosiahneme v roku 2022, dva roky pred tým, ako sme si sami stanovili. „Modernizujeme našu armádu, kupujeme vaše stíhačky,“ povedal Trumpovi. To ocenil aj americký prezident. „Veľmi ma teší, že aj vy dosahujete veľmi dobré čísla v ekonomike. Na Slovensku sú úžasní ľudia. Náš vzťah nikdy nebol lepší. To, čo ste povedali, je pravda. Ste veľmi blízko k dosiahnutiu záväzku,“ povedal Trump.

Úvodné slovo malo podľa pôvodného plánu trvať tri až päť minút, nakoniec novinári smeli ostať v Oválnej pracovni viac ako 12 minút. Trump počas toho odpovedal aj na vnútropolitické otázky týkajúce sa správy Roberta Mullera o vplyve Ruska vo voľbách, Venezuele, ale aj jeho dnešnom telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom.