Futbalista František, ktorému v Nitre operovali nesprávne koleno: Nemocnica klame!

Bývalú hviezdu prvoligovej AC Nitra Františka Rapana (76) niekoľko mesiacov bolelo pravé koleno. Rozhodol sa pre operáciu, pri ktorej mu mali vymeniť kolenný kĺb. Zobudenie po narkóze však sprevádzal šok. Lekári mu vymenili kĺb na zdravej nohe.

František Rapan patril v 70. rokoch minulého storočia k najlepším nitrianskym futbalistom. Športovec telom i dušou, ktorý ešte pred 8 rokmi zvládol aj výstup na Veľkú Svišťovku v Tatrách, sa po operácii prebral ako zo zlého sna. Netrvalo dlho, aby si uvedomil, že mu operovali iné koleno, ako mali. Podľa neho sa mu ospravedlnil prednosta nemocnice, primár aj operatér.

Čoskoro sa začali ďalšie komplikácie, noha mu zmodrela, začala ho bolieť a preto nemohol rehabilitovať. V súčasnosti má obrovské problémy s pohybom. „Okamžite sme prijali opatrenia, aby sa rovnaká situácia nezopakovala. Na základe našich doterajších zistení namietame uvádzanie nepravdivých informácií, že sa pacientovi operovalo zdravé koleno,“ informovala hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková.

Toto vyhlásenie Rapana poriadne vytočilo. „Tvrdia, že to operované koleno som nemal tiež v poriadku, nech mi to dokážu! To je klamstvo, to tak nenechám! Nikdy som nemal s tým problémy a aj na toto ich tvrdenie sa budem sťažovať a podniknem právne kroky,“ hnevá sa športovec.

Hral aj proti Nehodovi Otvoriť galériu AC Nitra, sezóna 1973/1974 Zdroj: tasr

Pod Zoborom strávil František štyri roky (1971 – 1975) a v najvyššej súťaži dres iného klubu neobliekol. V československej lige odohral 82 zápasov a strelil jeden gól. Zahral si aj proti takým legendám ako Ivo Viktor, Zdeněk Nehoda či František Veselý. Tri roky (1975 – 1978) pôsobil v Slovane Levice, krátko aj v Zlatých Moravciach a Bánovciach nad Bebravou.