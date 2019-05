Krásne gesto Harryho Kana: Hendikepovanú fanúšičku prizval do tímu maskotov

Vedenie tímu Tottenham Hotspur a ich kanonier Harry Kane prizvali hedikepovanú Ellu Markham, aby sa stala ich maskotom na posledný ligový zápas proti Evertonu.

Alla Markhamová (16), ktorá trpí Downovým syndrómom čelila vlne nevôle a posmeškov zo strany internetu, keď zverejnila svoje tanečné video z útrob nového štadióna anglického veľkoklubu.

The result is never the most important thing #COYS í ½í²™ pic.twitter.com/ad4fpBjMtA — Neil Markham (@NeilMarkham1) 27. apríla 2019

Deň po incidente sa ozval samotný zranený Harry Kane s odkazom: "Ahoj Ella, videl som ako si tancovala na štadióne pred zápasom so Spurs. Ďakujem za tvoju úžasnú podporu."

Can’t wait to take Ella for her first trip to the new @SpursOfficial ground tomorrow. 8 wins from 8 games so far! #COYS pic.twitter.com/xNCby21cjW — Neil Markham (@NeilMarkham1) 26. apríla 2019

Tottenham zareagoval výborne a spoločnom s hviezdnym kanonierom pozvali Ellu pozval k maskotom tímu, ktorí sprevádzajú hráčov pri vstupe na štadión.