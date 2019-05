Dieťa princa Harryho a vojvodkyne Meghan sa už narodilo? Krok, ktorý hovorí za všetko

Jedna z najväčších britských stávkových kancelárií Paddy Power zastavila prijímanie stávok na to, kedy sa narodí prvé dieťa princa Harryho a jeho manželky Meghan.

Ako dôvod tohto kroku kancelária uviedla svoje presvedčenie, že kráľovský potomok už tajne prišiel na svet, informuje tlačová agentúra AFP. "Prerušili sme stávkovanie na to, v ktorý deň sa narodí dieťa Harryho a Meghan, po tom, ako sme zaznamenali prudký nárast stávok, čo naznačuje, že niekto niečo vie. Na základe tejto skutočnosti, v kombinácii s fámami a špekuláciami, sme dospeli k presvedčeniu, že kráľovský potomok už prišiel na svet," uviedla kancelária Paddy Power.

Ostatné stávkové kancelárie však tento príklad nenasledovali. "Nemyslíme si, že už majú dieťa. O pôrode by vedelo veľké množstvo ľudí a bolo by ťažké udržať takúto informáciu v tajnosti," povedal hovorca stávkovej kancelárie William Hill. Kancelária ponúkla stávky iba na to, či dieťa príde na svet v apríli alebo v máji, a tak prijímanie stávok ukončila v stredu. Stávková kancelária Ladbrokes Coral bude prijímať stávky na termín pôrodu do pondelka.

Ôsme pravnúča britskej kráľovnej Alžbety II. bude siedmym v nástupníckej línii na trón. V čase, keď vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu oznámili tehotenstvo, komentátori boli presvedčení, že dieťa sa narodí koncom apríla. Harry a Meghan sa rozhodli, že udržia informácie o príchode svojho potomka v tajnosti, pričom sa s novinkou hodlajú podeliť so svetovou verejnosťou až po tom, ako príchod potomka oslávia v súkromí.

Harry sa naposledy objavil na verejnosti v nedeľu, keď gratuloval víťazom Londýnskeho maratónu. Táto účasť nebola dopredu ohlásená vzhľadom na nepredvídateľnosť termínu pôrodu. Princ má na budúci týždeň v stredu a vo štvrtok naplánovanú návštevu Holandska, kde spustí ročné odrátavanie do športových hier zranených vojnových veteránov Invictus Games, ktoré sa uskutočnia v Haagu a ktoré sám založil.