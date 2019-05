Popová diva Dara Rolins prehovorila o novom mužovi po jej boku: Je čerstvo zaľúbená?!

Opäť zamilovaná? Speváčka Dara Rolins (46) sa pred vyše rokom rozišla s raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským (42).

Zatiaľ čo spevák plánuje svadbu so svojou tehotnou snúbenicou Jasminou Alagičovou (29), popová diva pre Nový Čas prehovorila o novom mužovi po jej boku. Je známa umelkyňa čerstvo zaľúbená?

Rolins tvorila s Rytmusom pár takmer sedem rokov. Ich vzťah však pred viac ako rokom dospel k záveru a každý si išiel svojou vlastnou cestou. Patrik sa opäť zaľúbil a Dara sa po rozchode sústredila na svoju prácu a dcéru Lauru. Zdá sa však, že známa speváčka už nie je single. „Či som sama, je moje súkromie. Som sama, keď potrebujem byť sama. Som s niekým, keď potrebujem byť s niekým,“ skonštatovala pre Nový Čas.

Rolins, ktorá však nového priateľa verejnosti predstaviť neplánuje. „Nemám nikoho, koho by som chcela svetu predstaviť ako môjho partnera. Žijem rušným životom. Mám dcéru, mám kamarátov. Nemám vyložene potrebu, že sa musím deliť o svoj čas, svoj priestor a svoju posteľ s niekým za každú cenu,“ priznala Dara, ktorá svoju budúcnosť necháva voľne plynúť a sama čaká, kam ju život a osud privedie. Pripravená je však podľa vlastných slov aj na to, že ak jej do života niekto vstúpi, tak vstúpi - a ak nie, tragédiu z toho robiť nebude.