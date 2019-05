To, čo vyrástlo v mestskom parku v Prievidzi, im musí každý závidieť: Neodradilo ich ani vyčíňanie vandalov!

Pikniková zóna v mestskom parku v Prievidzi sa rozšírila o nové samostatné zostavy. Ich vybudovanie zabezpečila samospráva z prostriedkov nadácie súkromnej spoločnosti.

"Mestský park je mimoriadne obľúbený medzi obyvateľmi a je to jedno z najkrajších miest v našom meste. Už predtým tu bola pikniková zóna a ľudia ju veľmi často využívajú," podotkla primátorka Katarína Macháčková.

Nové sedenie v rámci piknikovej zóny navrhli študenti záhradnej architektúry, samospráva chce o tento typ sedenia zónu ešte do budúcna rozšíriť. "Na prelome mája a júna budeme mať aj diskusiu, ako by mal mestský park vyzerať a práve študenti, aj z krajinnej architektúry, pripravili návrhy, čo by sme ešte v tomto parku mohli urobiť. Chceme však do toho zapojiť aj verejnosť," priblížila primátorka.

Nové sedenie v piknikovej zóne pribudlo pár dní po tom, čo časť z toho existujúceho zničili vandali. Zostali po nich dve zničené lavičky, z troch piknikových stolov len jeden, vytrhané kamenné sedenie a zničené kamenné ohnisko.