Peter Marcin chcel od Jara Bekra, aby ho naučil tancovať: Tie pohyby musíte vidieť

Nebolo by všetko v poriadku, keby tanečník Jaro Bekr nepredviedol v relácii Neskoro večer aj kúsok tanca. A keby len to! On sa pokúsil učiť tancovať aj Petra Marcina a Marcela Ochránka. Práve ten chcel Bekra ohúriť kreáciou, ktorá kedysi letela na diskotékach. Sledujte ale, kde nakoniec skončil Marcin. Tanec tejto trojice treba rozhodne vidieť! Rovnako aj sobotnú reláciu Neskoro večer na Jednotke.