Peter Sagan sa úprimne vyznal: Odlúčenie od rodiny je pre mňa ťažké

Cyklista Peter Sagan (29) pôsobí na prvý pohľad vyrovnaným dojmom. Neustále cestovanie a pretekanie na tej najvyššej úrovni mu však dávajú poriadne zabrať. Ako na cestách prežíva odlúčenie od rodiny?

„Mám sa dobre v osobnom živote aj z cyklistickej stránky,“ povedal Sagan počas pondelkovej návštevy Prahy, kde krstil svoju medailovú kolekciu. Aká je však naozaj pravda, to vie iba on. Mnohí fanúšikovia i odborníci totiž špekulujú o tom, že sa mu tento rok na bicykli nedarí pre osobné ťažkosti súvisiace s problémami v súkromí.

„Neviem, či by bol niekto rád, keď musí rozoberať pred celým svetom detaily svojho súkromného života,“ ohradil sa Sagan. Zároveň dodal, že cyklistika ho stále baví napriek tomu, že výsledky v tomto roku sú zatiaľ slabšie.

„Jasné, do budúcna mám veľkú motiváciu. Určite som to ešte nezabalil. Každá práca so sebou prináša nejaké úskalia. Ja napríklad musím veľa cestovať a nemôžem byť doma s rodinou. To nie je pre mňa jednoduché. Ale rešpektujem to, keďže je to moja práca,“ vyznal sa Peter Sagan.

„Rodina mi chýba! Som vždy rád za to málo, keď môžem prísť na Slovensko a byť s ňou. Aj oni cestujú občas za mnou do Monaka. Hlavne cez leto. Keď chceme ísť napríklad lyžovať, tak sa stretneme rovno niekde v Alpách. A hlavne často chodia aj na moje preteky. Keď prídu za mnou domov do Monaka, tak neustále vymýšľam, čo budeme spolu robiť.

Napríklad, kde sa pôjdeme najesť, okúpať či kde si spravíme pekný výlet. Keď zase ja zavítam do domácej zeme, tak si vychutnávam doma jedlá, ktoré by som nemal jesť. Myslím tým perkelt či guľáš. Na pár dní v roku by mi to nemalo ublížiť,“ uzavrel Sagan.