Libor Hudáček otvorene: Teraz už môže hrať hokej každý, kto vie korčuľovať

Veľká neznáma. Pre slovenskú hokejovú reprezentáciu ňou je Veľká Británia, proti nastúpi v Poprade. Pôjde o predposledný prípravný zápas pred MS 2019 a hráči nováčika A-kategórie vôbec nepodceňujú.

Briti vlani ovládli B-kategóriu MS v Maďarsku na úkor favorizovaných domácich a po 25 rokoch postúpili medzi elitu. Tam budú členmi základnej A-skupiny v Košiciach, kde sa 18. mája stretnú so Slovenskom. Dnes tak pôjde pre oba tímy o dôležitú previerku, pričom väčšina zverencov trénera Craiga Ramsayho má o tíme z Ostrovov minimálne poznatky.Teraz už totiž každý, kto vie korčuľovať a má chuť bojovať, môže hokej hrať. Na budúci rok tu môže hrať aj Kuvajt,“ usmial sa útočník Libor Hudáček, ktorý sa chce pred šampionátom naladiť na víťaznú vlnu: „Teraz a aj potom na turnaji dáme do toho všetko, čo je v nás. Nikto sem neprišiel prehrávať!“

V Poprade sa predstaví už aj Erik Černák, ktorý s tímom Tampa Bay Lightning ovládol základnú časť NHL a mal by patriť medzi hlavné opory tímu. „Veľká Británia je pre mňa veľká neznáma a ani som netušil, že tu bude hrať. Bolo to teda prekvapenie. Na zápas sa však už veľmi teším,“ uviedol košický odchovanec. V príprave pôjde o jediného súpera, s ktorým sa Slovensko určite stretne aj na svetovom šampionáte, čo viacerí hráči privítali. „Proti Britom som ešte nehral, no s papierovo slabšími súpermi to je vždy ťažké. Verím, že ich nepodceníme a bude to len o nás, ako sa pripravíme. Oni majú zväčša chalanov z domácich klubov a je fajn, že si ich odskúšame už teraz v príprave,“ doplnil útočník Marko Daňo.