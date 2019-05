Zväz vyšiel v ústrety: Máme dve sady dresov, čakáme na rozhodnutie parlamentu

BRATISLAVA - Neistota do poslednej chvíle! Zverenci kanadského kouča Craiga Ramsayho však stále nevedia, v akých dresoch sa na domácom turnaji fanúšikom predstavia.

Pár hodín pred prvým duelom proti USA totiž zasadá parlament, ktorý bude opätovne schvaľovať novelu zákona o štátnych symboloch! Parlament koncom marca na svojom zasadnutí schválil novelu o štátnych symboloch, ktorú predložila Slovenská národná strana (SNS). Tej sa nepáčilo, že hokejový zväz vlani v septembri vyrukoval s novým logom, kde tradičný štátny znak sa pozmenil na hokejky v tradičnom trojvrší.

SNS totiž trvala rázne na tom, aby štátny znak bol na dresoch dominantnejší ako logo zväzu! Schválená novela mala nadobudnúť účinnosť už 15. mája, čo by znamenalo, že slovenský tím by nemohol štartovať na majstrovstvách sveta v dresoch s novým logom, ale musel by sa vrátiť k pôvodným.

Lenže prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska novelu vrátil späť do parlamentu a ten bude opätovne rokovať 9. mája, teda deň pred štartom šampionátu, čo je doslova šibeničný termín. „Čakáme na výsledok parlamentu, kde sa rozhodne, v akých dresoch definitívne nastúpime. Máme pripravené obe verzie, takže musíme si počkať,“ reagoval pre Nový Čas prezident hokejového zväzu Martin Kohút.

Medzinárodná hokejová federácia IIHF na svojej oficiálne stránke zatiaľ vyobrazila pre slovenský tím dres s novým logom, ale všetko má naďalej v rukách parlament. Ak zákon totiž opätovne schváli, tak v zrýchlenom konaní môže vstúpiť do platnosti do siedmich pracovných dní, čo by znamenalo, že by slovenský tím musel hrať v dresoch ako vlani so štátnym znakom. Ak zákon neprejde, tak sa tím okolo kapitána Ladislava Nagya predstaví na podujatí s novým logom na hrudi.