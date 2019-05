Herec Maroš Kramár otvorene o protekcii v herectve: Môjho syna neobsadzujú

V otcových šľapajách nepôjdu! Maroš Kramár je otcom troch detí a hoci dve z nich herecké gény podedili, týmto chlebíčkom sa zrejme živiť nebudú. Starší Timur, ktorý hviezdil v seriáli Chlapi neplačú, to už definitívne vzdal a aj keď by sa mladší Marko, ktorý má k filmovému svetu najbližšie, objavil pred kamerami veľmi rád znovu, necháva to jeho slávny otec všetko na ňom. Na protekciu v herectve má totiž Maroš jasný názor!