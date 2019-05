Vo Hviezdoslavove v noci spílili máj, na druhý deň urobili záškodníci niečo divné: Toto by vám ani vo sne nenapadlo!

Kuriozita, aká sa neopakuje. Vandali vypílili v dedine čerstvo postavený máj. Na druhý deň sa priznali starostovi, no to nie je zďaleka všetko...

V redakcii nám 2. mája pristála fotografia spíleného mája z obce Hviezdoslavov (okres Dunajská Streda). Vyzdobený strom sa v dedine netýčil ani deň, pretože vandali si ho podali už v noci po postavení.

Prečo to urobili a ako to dopadlo, nám priblížil starosta obce Marek Lackovič. A verte, že je to veľká zvláštnosť. "Šlo o tradíciu, ktorá je na našom území pomerne bežná. Poznáme tých šuhajov, čo nám v noci máj o 2 metre spílili. Priznali sa mi ešte v priebehu dňa," šokuje starosta.

Ani vo sne by vám zrejme nenapadlo, že ich vyčíňanie malo základy v slovenskej tradícii! "Podľa vlastných slov to nemysleli v zlom, len chceli poukázať na tradície, že keď sa už máj postaví, tak ho treba prvú noc aj ochrániť. Tradícia totiž hovorí, že keď máj ustojí prvú noc, tak ustojí aj mesiac," vysvetlil Lackovič a dodal sklamane, že teda im sa ho uchrániť nepodarilo.

V dedine však postavili nový máj a ruku k dielu dokonca priložili aj záškodníci. "Chlapi boli zlatí, boli dokonca ochotní uhradiť aj vzniknuté škody. Chcú však zostať v anonymite, takže mená prezrádzať nebudem, pretože je dosť možné, že dievčence by ich už nechceli," zavtipkoval starosta.