Dzurinda prehovoril o eurovoľbách a situácii v Európskej únii: Veľavravné slová z úst expremiéra

Ľudia, ktorým ide o spoločné dobro, by mali ísť v májových eurovoľbách voliť a nemali by nechávať rozhodovanie na sympatizantov extrému.

Myslí si to bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý Slovensko priviedol do Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO). Bol by rád, keby išli voliť najmä ľudia, ktorí prijali za svoju euroatlantickú architektúru. Členstvo v týchto štruktúrach dalo Slovensku podľa neho nové možnosti. EÚ všeobecne ale čaká viacero výziev, najmä v oblasti migrácie či tvarovania samotnej Únie. Dzurinda hovorí o potrebe prijímať správne politické rozhodnutia.

"Je veľmi dôležité ísť voliť najmä v týchto časoch, keď pod vplyvom rôznych vonkajších výziev, ale aj neochoty lídrov odpovedať na tieto výzvy, čelíme istým turbulenciám. Odchádza nám Spojené kráľovstvo z EÚ, V4 si nerozumie so zvyškom EÚ, sem-tam sa presadzuje národný egoizmus. Turbulencií je veľa, znepokojuje to, a ono by to chcelo na tieto výzvy odpovedať, prijímať správne politické rozhodnutia," povedal pre TASR Dzurinda. O Únii a 15. výročí slovenského členstva v nej hovoril aj v relácii CD Klub na Tablet TV.

Dzurinda by očakával prijímanie jasných rozhodnutí v otázkach, ako ďalej formovať spoločný európsky dom, ako formovať kompetencie únijných inštitúcií a chrániť prirodzené kompetencie členských štátov. "To sú vážne témy, ktoré jednoznačne hovoria, že v telese, akým je Európsky parlament, je dôležité mať kompetentných ľudí, pracovitých, zodpovedných, premýšľavých a presadzujúcich politické videnie tej-ktorej krajiny," uviedol.

Dôležité je podľa neho, aby sa aktivizovali ľudia, ktorým ide o spoločné dobro. "Lebo ak sa oni nebudú aktivizovať, bude sa naďalej aktivizovať extrém, ktorý vidí to uvoľnené ihrisko a vstupuje naň," podotkol. Dzurindovi sa už v súčasnosti nie celkom príjemne počúvajú niektoré diskusie v Bruseli. "Už ani dnes to nie sú vždy iba racionálne a perspektívne diskusie, ale, žiaľ, sa ukazuje, že to môže byť ešte komplikovanejšie. Preto treba ľuďom stále hovoriť, že to netreba nechávať na ľudí, ktorí si z toho robia šou alebo presadzujú názory niekoho iného, než sú naši občania," doplnil Dzurinda.

Úniu čakajú podľa neho tri hlavné výzvy. "Prvá je prijať model, ktorý bude funkčný, udržateľný, spravodlivý, humánny, model na zvládanie imigrácie. To je vážne. Ten problém tu je a bude a treba prijať odvážne opatrenia," uviedol. Za druhú výzvu označil tvarovanie Únie tak, aby sa v nej cítili všetci dobre. "Bude veľmi potrebné citlivo ďalej tvarovať naše spolužitie tak, aby sa v tomto spoločenstve cítili dobre veľké štáty, starší členovia aj menšie štáty, novší členovia," doplnil.

Pomerne vážnou výzvou je podľa neho aj vytvarovať kompetencie, ktoré spravujú a budú spravovať únijné inštitúcie tak, aby Európa bola silnejšia a mala väčší rešpekt. "Aby sme sa presadili voči takým hráčom, ako sú dnes USA a akým sa stáva Čína," podotkol. Dzurinda verí v istú globálnu stabilitu, ak sa bude svet opierať o tri pevné body. Dva vidí v USA a Číne, tretím by podľa jeho slov mala byť EÚ. "Kto iný ako EÚ? Len potrebujeme pre to urobiť ešte veľa, aby sme k tej svojej tradičnej soft sile pridali aj silu hard, aby sme mali rešpekt. Aby si voči nám nedovoľovali," podotkol s tým, že to je veľká výzva.

Pätnásťročné členstvo Slovenska v EÚ podľa neho krajine pomohlo. "Precestoval som celé Slovensko a videl som kedysi chudobné dedinky, kde dnes sú v každom dvore auto, niekde aj dve, nové fasády domov. Také Giraltovce som, v dobrom, nespoznával," poznamenal s tým, že pozitívny pokrok vidieť nielen v číslach, ale aj vizuálne.

"Čo sa nedá poprieť, je, že vstup Slovenska do EÚ a NATO nám priniesol nové možnosti. Nie každý s nimi dokáže dobre narábať. Ale máme nové možnosti nájsť si lepšiu prácu. Sú tu úplne nové odvetvia, hoci staré zanikli. Sú tu aj nové možnosti postarať sa o lepšie zdravotné zabezpečenie. Žijeme dlhšie, zdravšie, mládež môže študovať. Otvoril sa nám svet, môžeme cestovať, integrovať sa, spoznávať. Možnosti sú kvalitatívne podstatne vyššie, ako boli pred našim vstupom do EÚ," zhodnotil.