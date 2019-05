Detaily vyplávali na povrch po rokoch: Prečo Bartošová († 48) odišla od otca svojho syna!

Opatrovateľka Golda (65) odkrýva tajomstvá. Zlata Dvořáková pracovala pre speváčku Ivetu Bartošovú († 48) dlhých 11 rokov a brala ju ako vlastnú dcéru.

Pravdou je, že Golda najprv pracovala pre skladateľa Ladislava Štaidla (74), s ktorým speváčka istý čas žila a mala s ním syna Artura (22). V rozhovore pre Blesk teraz opatrovateľka odhalila, prečo speváčka od Štaidla odišla. ,,To bolo tak. Iveta chcela dieťa, Láďa nie. Zaprvé už tri mal a zadruhé vedel, čo znamená kariéra speváčky, že sa to veľmi nedá skĺbiť s materstvom. A on vyžadoval, aby jeho dieťa malo matku na plný úväzok. Iveta si dieťa nakoniec presadila, avšak s podmienkou, že na určitý čas sa na spevácku dráhu vykašle,“ porozprávala.

,,Ona to nedodržala. Za Láďovým chrbtom si dohodla kšeft s ich susedom Karlom Svobodom (dnes už zosnulý skladateľ, pozn. red.), podpísala zmluvu na muzikál Dracula a bolo zle. Odvtedy vlastne, mám taký dojem, skončilo kamarátstvo medzi Láďom a Karlom. Láďa to bral ako podraz nie len od Ivety, ale aj od Svobodu. Bolo zle a tvrdohlavá Iveta sa rozhodla Láďu opustiť, aj keď nemala s dieťaťom kam ísť,“ opísala Golda.

Muža typu Štaidla pritom k sebe Iveta potrebovala, jej ďalší partneri boli pre ňu skôr prekliatím. ,,Potrebovala chlapa, ku ktorému by mohla vzhliadať a mať rešpekt. Chlapa, ktorý ju skrotí a zároveň v ňom má ochrancu. Hľadala si pravé opaky. Boli to väčšinou muži, ktorí sa po nej chceli vyšplhať, ktorí potrebovali jej meno,“ myslí si žena, pre ktorú bola Bartošová ako dcéra.