Šialený bejzbalový fanúšik! Kvôli loptičke takto vyvádzal na tribúne

Chytiť loptičku počas zápasu najlepšej ligy sveta MLB je snom každého bejzbalového fanúšika.

Snom, kvôli ktorému musíte niečo obetovať. Pri zápase nezmieriteľných rivalov San Francisco Giants a Los Angeles Dodgers o tom všetkých presvedčil jeden z priaznivcov hosťujúceho klubu!



Oracle Park v San Franciscu je vyhlásený za jeden z TOP parkov nielen vďaka exkluzívnemu bejzbalu, ale aj skvelému zázemie. Miestne pochutiny ešte zvýraznia športový zážitok...



Zanietený fanúšik ale tentoraz pokoj na jedlo nemal. Začal porciou kurčaťa s hranolkami v hodnote asi 10 dolárov. Lenže... Ešte než sa stačil na tribúne usadiť, letel k nemu nevydarený odpal Russella Martina. V tom momente fanúšika prestala krabička s jedlom zaujímať...

Kvôli loptičke sa hranolky s mäsom rozleteli snáď po celom sektore. Začal totiž lov na cenný suvenír.radoval sa po úspešnej misii fanda!Hlad ho potom znova premohol. Chute tentoraz utešoval kúskom pizze. Čo čert nechcel! Loptička znova priletela do jeho sektoru! To už ale kus talianskej pýchy letel do lona dámy sediacej pod ním, čo si práve vychutnávala dúškami vína! A čoskoro na to sa zvalil aj jeho majiteľ! A loptička? Tú mu tentoraz vyfúkol niekto iný...