Vážna dopravná nehoda osobného auta a kamiónu: Pri zrážke sa ťažko zranili 2 ľudia

Polícia SR upozorňuje na vážnu dopravnú nehodu, ktorá sa stala pri logistickom centre Gáň v okrese Galanta.

Pri nehode vodič osobného auta a jeho spolujazdec utrpeli ťažké zranenia. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

"K nehode došlo okolo 7.30 h pravdepodobne tak, že vodič Volkswagenu Passat prešiel do protismeru, kde sa zrazil s kamiónom s cisternou. Ten sa v dôsledku nárazu prevrátil, Passat sa dostal do rotačného šmyku (tzv. hodiny) a narazil do druhého kamióna," uvádzajú policajti.

Úsek cesty I/35 je uzavretý, polícia odklonila dopravu cez miestnu časť Nebojsa. Vodičov policajti vyzývajú k zvýšenej opatrnosti.