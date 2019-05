Herečka Charlize Theron to už netají: Moja dcéra sa narodila ako chlapec

Herečka Charlize Theron nečakala na to, až stretne toho pravého, s ktorým by splodila biologicky vlastných potomkov.

Radšej si adoptovala dve dojčatá, ktoré ich biologickí rodičia odložili. Najprv chlapca Jacksona a potom dievča August. Lenže dlhší čas už juhoafrická rodáčka hovorí o dvoch dcérach. Nie je to omyl. Sedemročná Jackson sa narodila fyzicky ako chlapec, ale od troch rokov sa identifikuje ako dievča a herečka ju teda tak vychováva. Jackson má šťastie, pretože si identitu v nesúlade s biologickým telom uvedomila včas. Vďaka tomu začne brať ženské hormóny ešte pred pubertou a nikdy nebude mať maskulínne rysy.



,,Áno, tiež som si myslela, že je chlapec. Než sa na mňa pozrela, keď mala tri roky, a povedala: ,Nie som chlapec!' Tak to tu máte! Mám dve nádherné dcéry, ktoré, ako každý iný rodič, chcem chrániť a vidieť prekvitať. Narodili sa také, aké sa narodili, a sú v časti sveta, kde môžu byť samy sebou počas dospievania, byť tým, kým byť chcú, nemám právo o tom rozhodovať. Mojou prácou ako rodičia je oslavovať ich a milovať ich a zabezpečiť im, aby mali všetko, čo potrebujú pre to, aby mohli byť tým, kým byť chcú. A urobím všetko, čo je v mojej moci, aby som im toto právo zabezpečila a ochránila ich," uviedla Charlize v rozhovore pre britský denník The Mail.



Theron vyrastala v Juhoafrickej republike v čase veľkej krízy politiky apartheidu a jej matka ako silná žena ju vždy učila hovoriť pravdu a nebáť sa prejaviť svoj názor. ,,Myslím, že mať veľmi blízky vzťah aspoň s jedným rodičom je skutočné požehnanie. Keď som vyrastala ako malé dievča, mala som úžasnú predlohu pre to, kým by človek mal byť ako žena. Vo všetkom, čo v živote robila, moja mama robila to, čo musela, nemala žiadne buď, alebo. Keď musela ráno o šiestej vstať k dojeniu kráv, nikdy nefňukala, jednoducho šla a urobila to," spomína Charlize.