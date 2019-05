Trapas na letisku bol poslednou kvapkou: Muž schudol 120 kíl a zmenil sa na nepoznanie

Let za kamarátom mu po rokoch otvoril oči. Obézny muž sa zmenil na úplne iného človeka.

Tridsaťjedenročný Gary Kirkwood jedol sladkosti, smažené jedlo, pizzu a mrazené polotovary, čo malo katastrofálny vplyv na jeho telo. Uvedomil si, že takto žiť nemôže a podarilo sa mu chudnúť vyše 120 kilogramov. Za 18 mesiacov sa z neho stal polovičný muž, akým bol predtým. Ako to dokázal?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Škót vážil 202 kilogramov a musel nosiť oblečenie veľkosti 8XL. Uvedomoval si, že extrémna nadváha ho môže dostať čoskoro do hrobu, no nevedel sa odhodlať k chudnutiu. K veľkému životnému kroku ho prinútil až nákup leteniek za kamarátom, píše portál Mirror. „Povedali mi, že si budem musieť zaplatiť dvojnásobok, pretože potrebujem dve miesta v lietadle. Do jedného by som sa vraj nezmestil," zaspomínal na zlomový okamih.

V júli 2017 sa pridal do podpornej skupiny pre obéznych ľudí, ktorí sa snažia schudnúť. Naučil sa v nej jesť zdravšie, zmenšiť porcie na polovicu a zaradil si do jedálnička aj ovocie a zeleninu. Postupne k zdravšej strave pridal aj pohyb a neskôr cvičenie, čo ho dostalo do formy. Všetky zmeny mu pomohli schudnúť neuveriteľných 120 kilogramov. Na svoju premenu je právom hrdý.

O rok neskôr sa znova rozhodol navštíviť kamaráta. Tentokrát mu stačilo už len jedlo sedadlo v lietadlo. „Nemôžem uveriť, že som bol taký veľký. Nikdy sa k tomu nevrátim,“dodal. Jeho ďalším cieľom je oslovenie chirurga. Gary dúfa, že po obrovskej zmene sa dostane na operáciu, ktorá by odstránila prebytočnú kožu. "Je to znak toho, kde som bol a kde som teraz. Nepotrpím si na vzhľad, no po tej tvrdej drine si to zaslúžim."