Skúška trpezlivosti na bratislavských cestách: Kde sa tvoria najväčšie kolóny?

Vodiči sa na cestách v hlavnom meste zdržia do 15 minút.

Kolóny sa tvoria v Bratislave na D1 v smere od Gagarinovej na Prístavný most. Na diaľnici D1 v Bratislave-Prievoze v smere na Prístavný most blokuje pravý jazdný pruh odstavený kamión. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella Centrum.

Zdržanie vodiči hlásia na D1 za pripájačom zo Senca, v smere do hlavného mesta stoja v pravom pruhu dve vozidlá. Kolóny sa vytvárajú na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere do mesta, na Hradskej, v smere od Vrakune do centra, ale aj na Račianskej v smere do mesta. Rovnako na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v smere od Senca.

Na cestách v smere z Čiernej Vody, z Vajnôr, v Dunajskej Lužnej, v Moste pri Bratislave, v Ivanke pri Dunaji, za Studeným a Miloslavovom v smere do Bratislavy sa cestujúci zdržia od desiatich do 20 minút.