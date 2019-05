Arsenal v boji o finále zdolal Valenciu: Lacazette sa blysol dvoma gólmi

Futbalisti Arsenalu Londýn si v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy UEFA 2018/2019 poradili na domácej pôde s Valenciou 3:1.

Dva góly zverencov trénera Unaia Emeryho strelil Alexandre Lacazette, v nadstavenom čase spečatil výhru "kanonierov" Pierre-Emerick Aubameyang. Druhý londýnsky zástupca v súťaži FC Chelsea uhral na ihrisku Eintrachtu Frankfurt remízu 1:1. Srdcervúci odkaz Šuralovej manželky Josefovi († 28): Slová, z ktorých sa tlačia slzy Arsenal už v 11. minúte inkasoval, keď po rohovom kope poslal loptu do "ohňa" Parejo a Diakhaby zblízka hlavičkou rozvlnil sieť za Čechom - 0:1. Parejo mohol v 15. minúte zvýšiť náskok hostí, ale Čech si poradil s jeho pokusom spoza šestnástky. "Kanonieri" kontrovali v 18. minúte rýchlym brejkom Aubameyanga, ktorý naservíroval loptu Lacazetteovi a ten nemal problém poslať ju do opustenej brány - 1:1. Francúzsky kanonier potvrdil svoje kvality aj o osem minút neskôr, keď tieňovo bránený pred malým vápnom nezaváhal - 2:1. Po zmene strán bol Arsenal aktívny smerom dopredu. Lacazette mal ďalšie dve dobré príležitosti na dosiahnutie hetriku, ale nepremenil ich. Až v nadstavenom čase Aubameyang zblízka rozjasal Emirates Stadium tretíkrát a zariadil pre svoj tím výhodnú pozíciu do odvety.

Skóre duelu vo frankfurtskej Commerzbank-Arene otvoril domáci tím po spolupráci dvoch srbských legionárov, keď sa v 23. minúte presadil hlavou Jovič po centri Kostiča."The Blues" mali územnú prevahu, v 59. minúte Trapp vyškriabal loptu po priamom kope Davida Luiza na roh. Aj v 78. minúte vyšiel brankár Eintrachtu víťazne z mikrosúboja s brazílskym stopérom hostí, ktorých však remíza 1:1 pasuje pred odvetou do pozície favoritov.



prvé semifinálové zápasy EL 2018/2019:

Arsenal Londýn - FC Valencia 3:1 (2:1) Góly: 18. a 26. Lacazette, 90.+1 Aubameyang - 11. Diakhaby. ŽK: Diakhaby, Parejo (obaja Valencia). Rozhodca: Turpin (Fr.)

Arsenal: Čech - Mustafi, Sokratis, Koscielny (82. Monreal) - Maitland-Niles, Guendouzi (58. Torreira), Xhaka, Kolašinac - Özil (75. Mchitarjan) - Lacazette, Aubameyang

Valencia: Neto - Piccini, Garay, Gabriel, Diakhaby, Gaya - Soler (71. Wass), Parejo, Roncaglia, Guedes (71. Gameiro) - Rodrigo (88. Mina)

Góly: 23. Jovič - 45. Pedro. ŽK: Hasebe, Fernandes - Christensen. Rozhodca: del Cerro Grande (Šp.)Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Da Costa, Rode, Fernandes (73. Paciencia), Falette - Jovič, Gačinovič (90.+2 Willems), Kostič Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Luiz, Christensen, Emerson - Kante, Jorginho, Loftus-Cheek (82. Kovačič) - Pedro, Giroud, Willian (61. Hazard)