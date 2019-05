Narodila sa ako chlapec a iba s polovicou tela: Uvidíte ju s priateľom na fotke č. 2, stratíte reč

Transgender žena, ktorá sa narodila len s polovicou tela, roky hľadala lásku. Teraz si užíva „nádherný sexuálny život“ so svojím priateľom.

Piyah Martell (27) zo Sacramenta v Kalifornii sa narodila s ojedinelou poruchou, kvôli ktorej prestala jej chrbtica rásť, čo znamená, že nohy sa v maternici poriadne nevyvinuli a telo v oblasti pása prestalo rásť.

Žena chodí po rukách a používa skateboard ako pomôcku. Vo svojom voľnom čase rozširuje povedomie o svojom postihnutí v komunite LGBTQ+. Piyah sa totiž pôvodne narodila ako Pedro a v 15 rokoch povedal, že sa chce obliekať ako dievča.

„Môj otec nebol veľmi spokojný. Trvalo mu roky, než ma začal oslovovať mojím novým menom. Nikdy nechcel, aby sa z jeho syna stalo dievča. Často sme sa kvôli tomu hádali. Bolo to preňho ťažké, no časom pochopil, že to nie je len fáza,“ uvideol Piyah pre portál Daily Mail.

Dospievanie bolo pre ňu ťažké. V siedmich rokoch prišla o svoju matku a v škole čelila šikane, lebo bola iná. Posmievali sa jej kvôli chýbajúcim nohám. Jej matka sa k nej správala rovnako ako k jej bratovi Angelovi, čo ju spravilo silnou a odhodlanou.

Snažila sa prispôsobiť si svoju dennú rutinu tak, aby žila čo najnormálnejší život. „Moje postihnutie ma ovplyvňuje len mimo domu, pretože na pohyb musím používať skateboard. Doma mám na rukách topánky, rukavice alebo papuče, aby som si ich nezranila.“

Piyah povedala, že nájsť niekoho, kto by ju bral takú, aká je, bolo pre ňu ťažké, no pred šiestimi rokmi stretla Andrewa. „Keď som ho prvýkrát videla, hovorila som si: ´Do čoho sa to púšťam?´“ vtipkovala Piyah: „Mal však svoj šarm, šarm, ktorý ma priťahoval.“

Rovnako ako každý zdravý pár aj oni sa hádajú, škriepia sa, no na konci dňa si spolu sadnú a riešia svoje problémy. Andrew priznal, že ho všetci naokolo dennodenne súdia, no nestará sa o to, čo si druhí myslia. „Je to krásne dievča. Je milá. Každý deň mi robí krajším,“ vyjadril sa. Pár hovorí, že aj napriek jej vrodenému postihnutiu je ich telesný vzťah nezvyčajne kvalitný. „Nie je to vôbec prekážka,“ hovorí Andrew. Piyah dúfa, že v blízkej budúcnosti bude mať operáciu, ktorá dokončí jej prechod z muža na ženu.