Ušľachtilý skutok nadaných gymnazistiek z Bratislavy: Pomoc pre novorodencov

Majú srdce na správnom mieste! Trojica študentiek z gymnázia pre mimoriadne nadané deti sa rozhodla v rámci školského projektu urobiť ušľachtilý skutok. Podarilo sa im vyzbierať veľa hračiek a oblečenia, ktoré potom darovali na novorodenecké oddelenie.

Dievčatá tomuto projektu venovali niekoľko mesiacov a veľa zo svojho voľného času. Nechceli len tak sedieť. Tri študentky zo školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Skalickej ulici sa rozhodli vymeniť čas strávený s kamarátmi za pomoc pre novorodencov v nemocnici. Inšpiráciu im vnukla triedna učiteľka.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„V zime bola so synčekom na chirurgii a nemali tam oblečenie ani príbor, tak sme sa rozhodli vyzbierať nejaké veci a zaniesť ich do nemocnice,“ povedala Emma (14). Dievčatá nazbierali štyri krabice oblečenia a dve hračiek.

Študentkám gymnázia sa podarilo do projektu zapojiť okrem spolužiakov aj ich rodiny. „Veci nám nosili hlavne iné deti alebo mamičky z okolia. Aj my sme niečo venovali,“ skromne povedala Barbora (15) a dodala, že ich potešilo aj poďakovanie hovorkyne nemocnice. „Bolo to príjemné zadosťučinenie, že sme mohli pomôcť bábätkám a deťom,“ uviedla Annamária (14). Dievčatám sa pomáhanie zapáčilo do takej miery, že sa rozhodli pomáhať aj naďalej.

„V budúcnosti by sme chceli pomáhať aj v iných mestách,“ uzavrela Annamária. Napokon ich projekt si vyslúžil pochvalné slová a v škole ich okrem riaditeľky pochválila aj triedna učiteľka Andrea Rohálová: „Som na ne veľmi hrdá, pretože málokto dnes robí takéto veci a hlavne v tomto veku.“ Väčšina detí z tejto školy zmýšľa inak ako väčšina školákov, a tak je možné, že časom o iných činoch týchto dievčat ešte bude hovoriť.