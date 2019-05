Veľká chvíľa pre Pellegriniho, prijme ho jeden z najmocnejších mužov na planéte: Čo poviem Trumpovi

Premiér Peter Pellegrini (43) sa v Bielom dome stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom (72). Jeden z najmocnejších mužov na planéte ho prijme po dlhotrvajúcich diplomatických rokovaniach. Pellegrini tvrdí, že nemá záujem viesť „komplikované reči“ a avizoval, že Trumpa pozve aj na Slovensko.

„Je to človek, ktorý ide priamo k veci a ktorý nemá rád omáčky, a to je niečo, čo mi celkom osobne konvenuje - ak je nejaký problém, poďme ho riešiť, poďme k veci, veľmi otvorene si o ňom povedzme a nezaobaľujme to do nejakých rečí,“ povedal premiér pri odchode do Washingtonu. Pellegrini si myslí, že medzi štyrmi očami si môžu povedať aj veci, ktoré sa nehodia do médií. Rozobrať chce viacero tém.

„Chceme sa dotknúť našej úzkej spolupráce, hovoriť nielen o našom členstve v NATO, ale chceme s ním veľmi otvorene hovoriť aj o ekonomických vzťahoch Slovenska a Spojených štátov,“ konštatoval Pellegrini. Trumpovi nesie aj darček - ručne vyrobenú bejzbalovú palicu, keďže jeho prvý tréner tohto športu Teodor Dobiáš pochádzal z obce neďaleko Topoľčian. Pre prvú dámu má zase kroj zo stredného Slovenska.

Koho už prijali vo Washingtone

Na schôdzke sa rozplakal - 9.apríl 2003

Rudolf Schuster (85) - George W. Bush (72)

Prvýkrát navštívil Biely dom Schuster za Georgea W. Busha. Témou bola podpora Slovenska vojskám v prípade vojny v Iraku. Bush ho spomína v biografii s tým, že Schustera dojalo, že Slovensko môže pomôcť Amerike s kampaňou v Iraku. „Prezident Schuster mal v očiach slzy, keď opisoval hrdosť svojej krajiny pri pomáhaní oslobodzovania Iraku,“ píše Bush.

Zrušenie víz pre Slovákov - 9. október 2008

Ivan Gašparovič (78) - George W. Bush (72)

Približne hodinu sa v Bielom dome zhováral Gašparovič s Georgeom Bushom. V Oválnej pracovni si pomáhal ťahákom, ktorý vytiahol pred tlačovkou. Slovenský prezident sa neskôr pochválil, že po ich stretnutí USA zrušili vízovú povinnosť pre Slovensko. „Tak znamená to veľa. Možno sa zdá, že to nič nie je, ale každý, kto cestoval do Spojených štátov, vie, aké to boli doslova útrapy,“ hovoril Gašparovič.

V pracovni so zlomenou nohou - 13.marec 2006

Mikuláš Dzurinda (64) - George W. Bush (72)

Dzurinda zavítal do Oválnej pracovne vo Washingtone viackrát. V roku 2006 to bola posledná oficiálna cesta. S Bushom sa stretol na súkromnom stretnutí, pričom médiá si všimli najmä jeho zlomenú nohu. Dzurinda bol ubytovaný v rezidencii Blair House, kde bývajú najvýznamnejší hostia. Už vtedy otváral tému zrušenia víz.

Utajené stretnutie

Robert Fico (54) - Barack Obama (57)

Expremiér prekvapil Slovákov tým, že stretnutie s americkým prezidentom prebehlo v tajnosti. Informácie o ňom zverejnili až po schôdzke. Ficovo stretnutie s Obamom trvalo asi hodinu, pričom osamote sa rozprávali desať minút. Šéf Smeru sa s americkým prezidentom stretol krátko pred ohlásením svojej neúspešnej kandidatúry na hlavu štátu. S Obamom riešili likvidáciu chemických zbraní v Sýrii či nových investorov na Slovensku.