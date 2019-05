Pomoc invalidovi sa pre Zuzanu zmenila na horor: Vozíčkár si tlačil moju hlavu do rozkroku!

Chcela pomôcť, teraz má nepríjemný zážitok, na ktorý bude s hrôzou ešte dlho spomínať! Keď Zuzana v stredu večer prechádzala bratislavskou Patrónkou, zastavil ju muž na invalidnom vozíku a požiadal ju o pomoc.

Žena sa v dobrej viere zohla k nemu, aby mu pomohla, vtedy ju však vozičkár surovo stiahol k sebe, pričom jej hlavu tlačil do rozkroku. Zdesená Zuzana sa rozbehla na zastávku, vozičkar ju ale dobehol a znova zaútočil. Bratislavčanka Zuzana upozornila na nebezpečného muža na vozíku na sociálnej sieti. Tam sa voči tejto udalosti zdvihla vlna odporu.

K stretnutiu s úchylným vozičkárom došlo podľa nej v prvomájový večer na rohu križovatky Patrónka - Železná Studnička - SAV. „Stál pri predajni motoriek Yamaha, požiadal ma, aby som mu pomohla vyložiť chodidlo na stupienok na vozíčku,“ začína opisovať traumatický zážitok na sociálnej sieti.

Potom však prišlo niečo, s čím nerátala ani v najhoršom sne. „Keď som sa zohla k jeho nohe, zdrapol ma za hlavu a tlačil si ju do rozkroku. Vyšklbla som sa, zvrieskla, že je idiot a bežala na zastávku Mokrohájska,“ pokračuje.

Skončila s modrinami

To najhoršie však prišlo až potom. Muž na vozíku šokovanú Zuzanu podľa jej slov dobehol po ceste na zastávku a nabral ju zozadu tak silno, že takmer spadla na zem. „Vozíček je elektrický, rýchly a tichý,“ vysvetľuje žena, ktorá následne bežala na zastávku Patrónka. Neskôr ho z autobusu spozorovala znova a zalarmovala políciu. „Upozorňujem, že slabšie konštrukcie by mali problém, moje lýtka budú čierne od modrín,“ dodala na záver vo svojom statuse a pridala opis nebezpečného invalida.

„Vozičkár vyzerá ako čert, má hnedé vlnité vlasy, bradu a fúzy, hnedé oči, prekrvenú tvár, hlavu má ako keby bez krku,“ prezradila Zuzana. Po incidente neváhala a rozhodla sa to nahlásiť polícii. „Keď som volala na 158, prvá otázka bola, prečo som nezostala na mieste činu. Takže ženy, ak vás niekto napadne, či nebodaj znásilní, nebežte preč, zostaňte na mieste a volajte policiu,“ krúti hlavou.

Následne od policajtov dostala radu, aby šla na obvodné oddelenie do Dúbravky. „Pán príslušník číslo 2 sa po mojej prvej vete ,Napadol ma vozičkár‘ zasmial so slovami ,a to sa dá?‘ A až keď som s trasúcim hlasom odpovedala, že preto som tam, zvážnel,“ nevychádza z údivu Zuzana.

Napokon jej však bolo oznámené, že podľa miesta činu to patrí policajtom v Karlovej Vsi alebo možno v Starom Meste. Podľa informácií Nového Času podobný incident zažilo viacero žien, avšak polícii to nenahlásili. „Uvedenou vecou sa už zaoberá príslušný útvar pôsobnosti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I,“ informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Miháliková.

Je to traumatizujúci zážitok

Róbert Máthé, psychológ

Všetko závisí od toho, akú má žena osobnostnú výbavu. Či sa vie otriasť a povie si, že to bol nejaký nechutný skutok a navyše od telesne postihnutého a ide ďalej. Ak ide o citlivejšiu povahu, tak to môže prežívať dlhodobejšie ako určitú traumu. Môže sa jej to dokonca vracať v predstavách a snoch.

Nedá sa vylúčiť, že by mohla mať tá žena po takom skutku problémy v partnerskom vzťahu. Je to vo všeobecnosti traumatizujúca situácia, že chcela niekomu pomôcť a on ju napadol alebo bol voči nej agresívny.