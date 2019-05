Pellegrini pozve prezidenta Trumpa na Slovensko: Kedy by mal prísť na návštevu?

Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pozve amerického prezidenta Donalda Trumpa na Slovensko v piatok počas ich stretnutia vo Washingtone.

Prípadný termín návštevy ponecháva na americkej administratíve. Pellegrini to uviedol pre médiá počas návštevy Spojených štátov. Odmietol, že by v súčasnosti prebiehali prípravy na Trumpovu návštevu v SR.

"Je úplne samozrejmé a patrí sa, aby som počas rokovania s prezidentom pozval prezidenta na návštevu SR. Bude to pozvanie všeobecné, neviažuce sa na konkrétny dátum. Samozrejme, by bolo pre nás veľkou cťou, ak by sme ho mohli hostiť pri nejakej významnej príležitosti, ale to pozvanie, ktoré mu budem adresovať, je všeobecné a bude záležať už len na americkej strane, kedy, ak vôbec, nejaký termín svojej cesty do SR nájde," reagoval premiér na medializované správy, že americký prezident by mal navštíviť Slovensko v auguste.

Momentálne podľa neho neprebiehajú prípravy na návštevu prezidenta Spojených štátov a informácia predbieha reálnu skutočnosť. "Konkrétne, ani len predprípravné fázy ohľadne návštevy amerického prezidenta v SR zatiaľ neprebehli a uvidíme, ako americká strana zareaguje zajtra na pozvanie navštíviť SR," uzavrel.