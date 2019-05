Penzistov je na Slovensku prvý raz v histórii viac ako detí: Dôsledky pocítime všetci

Je to čierne na bielom! Slovensko sa definitívne zaradilo medzi najstaršie krajiny v Európe. Z údajov o populačnom vývoji, ktoré včera zverejnil štatistický úrad, vyplýva, že index starnutia prvý raz v histórii prekročil kritickú hodnotu 100 percent. Čo to znamená a čo sa s tým dá robiť?

O tom, že slovenská populácia starne, vieme už roky. Až teraz sa však ukazuje, ako rýchlo to prebieha. Rok 2018 bol prvým, keď ľudí vo veku najmenej 65 rokov bolo viac ako detí do 14 rokov! „Rok 2018 bol v tomto ukazovateli prelomový, počet seniorov prevýšil počet detí. Na 100 detí pripadalo 102 seniorov,“ povedala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva Zuzana Podmanická.

Dôsledky pocítime všetci

Dalo sa to čakať, zhodujú sa odborníci. Veková pyramída sa mení doslova pred našimi očami, priemerný a mediánový vek dosahujú čoraz vyššie hodnoty. „Už druhý rok platí, že polovica populácie je staršia ako 40 rokov,“ povedal predseda štatistického úradu Alexander Ballek.

Príčiny sú všeobecne známe. Jednak sa skvalitňuje zdravotná starostlivosť, takže ľudia žijú dlhšie, jednak ženy privádzajú na svet menej detí ako v minulosti. S dôsledkami to bude horšie. Starnutie predstavuje obrovskú výzvu.

„Ukazuje sa, že Slovensko bude musieť prehodnotiť neustále stúpajúce výdavky na sociálnu ochranu, kam patria najmä zdravotníctvo a sociálna oblasť,“ hovorí Martin Halás z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív.

Dosah na financovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb je len jednou stránkou problému. Už dnes na Slovensku chýbajú tisícky zdravotných sestier a opatrovateliek.

Nezastavíme to, bude to len horšie

Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne

Ešte pred piatimi rokmi pripadalo na jedného dôchodcu päť ľudí v produktívnom veku. O zhruba desať rokov to budú už len traja. Sme jednou z najrýchlejšie starnúcich krajín v rámci krajín EÚ. Postupne to bude záťažou pre štátny rozpočet, nakoľko vláda schválila zastropovanie veku odchodu do dôchodku.

Štát musí viac podporiť sporenie

Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív

Dôležité je, aby štát zaviedol podporu v oblasti II. a III. piliera, a to pre pracujúcich aj firmy. Štát sa dlhodobo zbavuje zodpovednosti za dôchodky. V budúcnosti bude potrebné, aby prijal účinné nástroje tak, aby sa každý pracujúci človek mohol dôchodkovo zabezpečiť.

Pôrodnosť

Prírastok živonarodených detí sa zastavil, narodilo sa 57 639 živých detí

Úhrnná plodnosť dosiahla najvyššiu hodnotu za 10 rokov, na jednu ženu pripadá 1,54 dieťaťa

Mimo manželstva sa už tretí rok v rade narodilo čosi vyše 40 % detí

Umelých potratov je opäť menej, len 9 039

Sobáše, rozvody

Sobášov po štyroch rokoch kontinuálneho prírastku ubudlo, manželstvo uzavrelo 31 177 dvojíc - medziročne o 132 menej

Priemerný vek ženícha vzrástol na 34 rokov, priemerný vek nevesty prevýšil 31 rokov

Súdy rozviedli 9 560 manželstiev - oproti predminulému roku len o čosi menej

Celkový prírastok