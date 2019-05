Postihnutého Tomáša zmlátili dvaja pubertiaci, ohavný čin si nakrúcali: Prehovorila hlavná aktérka Sandra

Ako mu to mohli urobiť? Touto otázkou sa už niekoľko dní trápi mama postihnutého chlapca, ktorého brutálne zbili dvaja tínedžeri.

Celú bitku na ihrisku v Malých Ripňanoch pri Topoľčanoch natočili na video a zverejnili ho na sociálnej sieti. Tínedžeri bezbranného Tomáša (26) mlátili, vulgárne mu nadávali a potom ho sotili do potoka. Situáciu exkluzívne pre Nový Čas opísala aj hlavná aktérka videa Sandra (17), ktorá tvrdí, že mentálne postihnutý Tomáš sa jej niekoľkokrát vyhrážal zabitím a stále ju prenasledoval. Posielal jej nechutné správy a obťažoval ju.

K incidentu došlo na ihrisku, keď Tomáš chcel hrať s kamarátom futbal. Na mentálne postihnutého chlapca sa najprv vrhlo dievča, pričom mu vulgárne nadávalo. Keď sa Tomáš vrátil domov, zaryto mlčal, no keď prišli policajti, všetko im musel vyrozprávať. „Keď tu zazvonili policajti, ani vo sne by mi nenapadlo, čo mi idú povedať. Bola som v šoku a celé noci od tej chvíle nespím,“ vraví utrápená mama Zuzana (54) a pokračuje: „Môj syn je invalidný dôchodca, má ľahký mentálny postih. On si nič neudrží v hlave. Toto si nezaslúžil. Veď on mi trpí celý život. Som zničená, zúfalá a chcem mu veľmi pomôcť. Tie zákony sú nejaké divné a bojím sa, že za toto nikto nebude potrestaný,“ zúfa si nešťastná mama.

Prečo sa to zomlelo?

Tomáš išiel do Malých Ripnian na ihrisko zahrať si futbal. „On to tam všetko pozná, má tam kamarátov. Ja vôbec neviem, čo sa tam zomlelo a prečo museli napadnúť práve moje dieťa. Môjho syna šikanovali, keď chodil do školy. Brávali mu desiaty a on bol chúďa stále hladný v tej škole. A teraz zase mu budú robiť zle? Veď to už nemôže chodiť ani von?“ hnevá sa mama. Tomáša partia tínedžerov chytila a začali si ho hádzať medzi sebou. Následne ho dievčina udrela do oka a hodila do potoka.

Bitku rieši polícia

Samotná Sandra (17) však celú situáciu vidí úplne inak. „On sa mi neustále vyhrážal, že sa zabije, keď s ním nebudem chodiť. Chcel zabiť dokonca aj Filipa, ktorý tam bol so mnou. Neustále mi vypisoval na socialnej sieti a keď som ho zablokovala, tak mi písal znova z iných účtov a neustále mi volal. Bol až otravný a nedal nám pokoj, teda nielen mňe, ale ani mojím kamarátom,“ argumentuje dievčina s tým, že podľa nej nejde ani o bitku. „Preboha, veď ja som ho len držala na zemi a hodila raz do potoka, vôbec som ho nefackala,“ obhajuje sa Sandra, ktorú v útokoch na bezbranného Tomáša vystriedal jej kamarát. Mentálne postihnutý chlapec prišiel domov podľa tvrdení jeho mamy s opuchnutými perami. „Nemal žiadne zranenia. On by sa mal ospravedlniť mne,“ hnevá sa Sandra, ktorá má k dispozícii aj všetky správy, ktoré jej Tomáš vypisoval. Celú vec rieši už aj polícia. „Polícia vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin výtržníctva,“ povedala policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.