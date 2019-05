Po nezvestnom Ladislavovi pátrala stovka ľudí: Srdcervúci odkaz nešťastnej matky

Nešťastná mama prosí syna so slzami v očiach, aby sa vrátil domov.

Pred 2 týždňami na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová zmizol Ladislav Zlevský (33). Polícia zatiaľ po ňom pátra bezvýsledne. Preto sa jeho kamaráti rozhodli, že sa tiež zapoja do hľadania, pričom akciu viedli profesionáli zo záchrannej zdravotnej asistenčnej služby ASTEC. Viac ako stovka ľudí prehľadávala vo štvrtok sídlisko Sásová aj jeho okolie. Záhadou je, že jeho mama objavila v poštovej schránke 5 dní po zmiznutí syna jeho peňaženku, mobil a ja kľúče, ktorá tam niekto hodil.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

„Ja nič netuším. Už som vyčerpala všetky možnosti. Kamarátov, rodinu, ale nikto o ňom nič nevie. Naposledy ho videl kamarát, že bol u neho v ten štvrtok večer. Tu v Sásovej,“ povedala nešťastná mama Zlatica so slzami v očiach. „Tie veci som našla v schránke po 5 dňoch. Mňa tam nenapadlo ísť skôr. Či to tam hodil on, alebo niekto iný, ťažko povedať. Ja si stále myslím, že by si nesiahol na život, a že mu možno niekto ublížil. Nestalo sa, že by bol takto preč a nikto o ňom nič nevedel. Veľmi mi chýba, život nemá bez neho pre mňa zmysel. Som zúfalá, už nevládzem. Preto ho veľmi prosím, nech sa vráti domov. Prosím,“ odkázala s plačom zronená mama svojmu jedinému synovi.

Pátrači mali vo štvrtok vytýčené viaceré miesta, ktoré prehľadávali v Sásovej, v doline nad ňou i časti Jakub, Kynceľová či Nemce. „Nevieme presné miesto, kde by sa osoba mohla vybrať. Indície hovoria o tom, že nakoľko sa našli doklady i peňaženka s peniazmi, nemohol podľa nás ďaleko odcestovať. Pridržiavame sa skôr toho, že sa mu mohlo niečo stať, alebo si mohol nebodaj siahnuť na život,“ povedal Peter Jób, koordinátor akcie s tým ,že do pátrania sa zapojili záchranári, dobrovoľníci, policajní kynológovia, kriminálna polícia i dobrovoľníci na štvorkolkách. Tí prehľadávali plochu s obvodom 17,9 km.

Nezvestný muž je vysoký 175 cm, plnoštíhlej, svalnatej postavy. Má špinavé blond vlasy, ktoré má vyholené, a modré oči. Naposledy mal na sebe pracovný odev, dvojdielne montérky bez trakov a biele tenisky s čiernymi pásikmi značky Adidas. Ak máte nejaké informácie o nezvestnom mužovi, oznámte to na najbližšom policajnom oddelení alebo na známom telefónnom čísle 158.