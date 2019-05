Markizák Števo Šprocha priznal krušné časy: Stretnutie s mafiou a vyhrážky, pri ktorých šlo o život!

Toto by ste na neho nepovedali! Markizáka Števa Šprochu diváci poznajú najmä ako redaktora a dramaturga Telerána, no málokto o ňom tuší, že okrem televízneho sveta je jeho obrovskou láskou aj hudba. A nielen to, sympatický redaktor sa už neuveriteľných dvadsať rokov venuje aj dídžejingu. Prezradil nám však, že kvôli tomuto chlebíčku okúsil v živote kadejaké situácie, kedy mu nebolo všetko jedno. Dokonca sa nie raz stretol aj s poriadne drsnými vyhražkami!