Chceli niečo dobré navariť, skončilo sa to katastrofou: Prečítajte si TOP 10 príbehov Sloveniek z kuchyne

Kto pri hrncoch neobstál, ten sa varenia radšej vzdal. Či? Toto je 10 príbehov, kedy to v kuchyni Sloveniek nedopadlo podľa predstáv.

Puding, ryžový nákyp, palacinky. To je zlomok jedál, ktoré sa na prvý (a niekedy ani na druhýkrát) nepodaria. Kto si varenie vyskúšal, ten vie, že nejde o celkom jednoduchú disciplínu. Prečítajte si príhody Sloveniek, ktoré sa so svojimi trapasmi za sporákom zverili na Facebooku.

"Ja som raz robila kura na smotane s cestovinou. Nikomu nechutilo vrátane mňa. Tak som si povedala, že je škoda ho vyhodiť, tak som ho odniesla kamoške pre vlčiaka. Samozrejme, že ani on to nezjedol."

"Niekto "múdry" mi raz, keď vyšli prvé mikrovlnky, poradil, že sa v nich dajú variť vajíčka. Tak fajn, dala som vodu, vajcia, soľ a zapla. Ozvala sa taká bomba, že vyrazilo dvere mikrovlnky a vajcia boli po celej kuchyni."

"Susede sa podarilo zavinúť štrúdľu aj s utierkou. Nastal problém - ako tú utierku dostať odtiaľ preč."

"Úplne prvý pokus boli u mňa slivkové gule. Vyšli mi také ťažké veľké gule, že keď muž zjedol dve od hladu, zostalo mu ťažko od žalúdka. Povedal mi, že s takými guľami môžem rozbíjať orechy."

"Stalo sa to pred 35 rokmi. Chcela som manžela prekvapiť domácou knedľou a segedínskym gulášom. Cesto na knedľu nie a nie vykysnúť, aj pod paplón som ho dala a nič. Tak som ho vykydla do WC a urobila zemiaky. Manžel prišiel domov, šiel na WC a volá ma - Poď sa pozrieť, to čo máme vo wecku? Prídem, pozerám a moje cesto sa šplhá von zo záchodovej misy."

"Mala som 10 rokov a prvý raz som si varila čaj. Do studenej vody v hrnci som asi do 3 litrov dala jedno vrecúško. Aj to teda zovrelo, ale čaj taký o ničom, všakáno. No asi treba dlhšie variť. Voda vrela, vrela, vrela... až vyvrela a vrecúško vzbĺklo. Asi som jediná, komu prihorel čaj, že?"

"Chcela som rodičov prekvapiť jahodovým pudingom. Pollitra mlieka sa mi zdalo málo, tak som dala liter. Po polhodine miešania, som pochopila, že to asi nezhustne a vzdala som to. Nakoniec som to vypila ako jahodové mlieko. Mala som asi 13."

"Robila som krupicu, no miesto krupice som dala strúhanku a čudovala sa, prečo to nechce zhustnúť."

"Moja kamoška si odo mňa vzala recept na karamelové rezy. Salko varíme 2 hodiny pochopila po svojom, otvorila ho, vyliala do kastrólika a varila. Potom mi volala, či mne to Salko neprihorelo, lebo jej áno."

"Raz som varila ryžu, no tak mi prihorela, že som ju vyhodila aj s hrncom."