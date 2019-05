Kamile sa v Bratislave stratil psík, jedna vec jej pátranie komplikuje: Upozornenie od kamošky si musí prečítať každý!

Zúfalá Bratislavčanka Kamila hľadá svojho milovaného domáceho miláčika. Psík sa stratil v tom najmenej vhodnom čase!

Videli ste Caspera, alebo ste ho už odchytili? Dajte nám vedieť na tip@novycas.sk!

Do redakcie nám napísala Kamilina kamarátka Barbora s naliehavou prosbou o pomoc. V piatok 26. apríla sa vo Vrakunskom lesíku v Bratislave zatúlal staffbull Casper. Odvtedy po ňom pátrajú, no márne. Hoci zachytili niekoľko stôp, Caspera sa stále nepodarilo vrátiť do bezpečia domova.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Najhoršie je, že jeho majiteľka Kamila je v pokročilom štádiu tehotenstva, a takáto strata ju veľmi stresuje. "Máme nové informácie že bol videný na Bieloruskej, v Pentagone, ale aj na pešej zóne ho vraj nejaké deti hladkali ale nikto nebol schopný ho odchytiť, pravdepodobne sa báli," napísala nám Barbora.

Psík zrejme na prvý pohľad vzbudzuje rešpekt a ľudia sa ho boja odchytiť, čo pátranie po ňom dosť komplikuje, no Barbora upozorňuje, že je neškodný. "Potrebujeme dať verejnosti vedieť, že sa nemusia báť, že to je rodinný maznák čo miluje ľudí a deti, je len potrebné ho chytiť a zavolať aby si poňho majiteľka prišla," tvrdí Barbora.

Zúfalá majiteľka ponúka za vrátenie psíka aj štedrú odmenu 300 eur. Pridala tiež znak, podľa ktorého, je Caspera možné lepšie spoznať. Psík by mal mať vypadanú srsť na jednom mieste na chvoste, čo je vidieť aj na fotke číslo 3 v galérii.