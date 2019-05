Špeciálny prokurátor Kováčik po kritike: Kľúče od nájomného bytu odovzdal

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik odstúpil od nájomnej zmluvy na jednoizbový byt v bratislavskom Ružinove.

Začiatkom tohto týždňa odovzdal zároveň od predmetného bytu kľúče. "V súlade s dohodou, ktorú sme urobili so špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom, vypovedal nájomnú zmluvu na byt, ktorý mal od našej mestskej časti. Informoval ma o tom (v utorok 30. 4., pozn. TASR), že odovzdal kľúče od toho bytu. Tým by mala byť celá táto otázka pre nás uzavretá," uviedol ružinovský starosta Martin Chren.

Následne by sa malo postupovať tak, že sa odovzdaný byt v prvom rade skontroluje, v akom je stave a či nepotrebuje rekonštrukciu. "Toto leto plánujeme rekonštrukcie niekoľkých bytov v Ružinove," poznamenal šéf ružinovskej samosprávy. Potom bude byt "daný do procesu", teda sa z poradovníka žiadateľov vyberie jeho budúci nájomca. O pridelení bytu rozhodne miestna bytová komisia zložená z desiatich poslancov, ktorá má takúto kompetenciu. Bytová komisia pri výbere zohľadňuje rôzne kritériá. V tomto prípade bude podľa starostu zohľadňovať aj to, že je to byt, ktorý má špecifické bezpečnostné požiadavky. "Čiže zo zoznamu uchádzačov bude hľadať takých, pre ktorých je práve takáto garsónka s takouto veľkosťou aj s takýmito bezpečnostnými požiadavkami najvhodnejšia," doplnil Chren.

Kováčik mal byt od mestskej časti prenajatý z dôvodu výkonu svojej funkcie. Nájomná zmluva bola podpísaná v roku 2006 a každý rok sa dodatkom jej platnosť predlžovala o rok. Dodatok naposledy podpísal vlani v decembri bývalý starosta Ružinova Dušan Pekár, zmluva mala platiť do konca roka 2019. Nájom sa začínal v roku 2006 na sume 174 eur, jeho posledná výška nebola známa.

Na nájomnú zmluvu však vo februári 2019 upozornili niekoľkí ružinovskí miestni poslanci z Tímu Vallo, OĽaNO a SaS, ktorí prenájom skritizovali. Argumentovali tým, že vysoký štátny funkcionár nie je odkázaný na takúto pomoc samosprávy a nájomné bývanie by malo byť motiváciou pre iných. Byty si podľa nich zaslúžia ľudia v zlej sociálnej situácii, učiteľky, kuchárky či policajti. Teda tí, ktorí ich skutočne potrebujú, a nie tí, ktorí si vlastné bývanie dokážu platiť z vlastných peňazí.